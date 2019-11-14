Медведев потребовал от Васильевой отчет после стрельбы в Благовещенске

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министру просвещения Ольге Васильевой подготовить «полноценный отчет» по ситуации в Благовещенске, где учащийся колледжа открыл стрельбу в учебном заведении. Он отметил, что ожидает услышать о степени ответственности местных руководителей системы образования и просвещения за случившееся. При этом глава правительства указал, что «акценты» расставит следствие.

«К сожалению, это не первый раз. И несмотря на предпринимаемые меры, такие происшествия происходят. Понятно, что акценты все расставит следствие, определит и меру вины тех, кто был обязан наблюдать за всеми процессами, которые происходят в учебном заведении, за обеспечением безопасности»,— сказал премьер-министр на заседании правительства.

«Хочу, чтобы министр просвещения самым внимательным образом проанализировала: что и как организовано в Амурской области, имея в виду и ранее данные, конечно, поручения, и конкретную ситуацию в данном учебном заведении, исполнимость тех требований, которые существуют, их неформальное исполнение, то есть исполнение на деле»,— сказал господин Медведев (цитата по ТАСС).

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Напомним, студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в четверг открыл стрельбу в учебном заведении. Погибли два человека, в том числе сам «стрелок», трое пострадали. Возбуждено три уголовных дела: об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений (п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), о необеспечении надлежащей охраны (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). По информации Baza, 19-летний Данил Засорин (первоначально называлась другая фамилия — Зацепин) начал стрелять после того, как ему сделали замечание за курение в коридоре колледжа. Росгвардия по поручению директора Виктора Золотова проверит ЧОП, охранявший колледж. Мужчина, который осуществлял охрану учебного корпуса, задержан.