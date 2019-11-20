Машина по подписке

Помесь аренды, лизинга и каршеринга — так выглядит подписка, новая, появившаяся совсем недавно в России форма временного пользования автомобилем, с помощью которой некоторые автопроизводители планируют в скором будущем осуществлять до половины своих продаж. «Деньги» подсчитали, выгоден ли на самом деле новый сервис.

Подписка — новый зверь на рынке услуг владения автомобилем. Последние три года он получил широкое распространение в мире и лишь совсем недавно добрался до России. На нашем рынке первым его решилась приручить шведская марка Volvo, которая в мире делает громкие заявления о том, что к 2025 году до 50% все своих выпускаемых машин она будет реализовывать именно таким образом. Ее примеру последовала Hyundai, а Nissan, Skoda и еще ряд автопроизводителей делают публичные заявления, что рассматривают возможность в ближайшее время предложить свои авто в РФ по такой схеме.

Из шведской семьи

Сервис предоставления автомобиля по подписке выглядит так: за определенную регулярную плату клиент получает в пользование автомобиль, который юридически принадлежит автопроизводителю. Здесь, как и в каршеринге, в оплату включены все расходы на техническое обслуживание, страховку, оформление и налоги. Но в отличие от аренды или каршеринга пользование автомобилем по подписке обычно предлагается на более длительный срок — скажем, на год. А в отличие от лизинга или кредита здесь не нужно вносить первоначальный взнос.

У Volvo, которая в России первой начала этим летом предлагать услугу по подписке под названием Volvo Car Drive, в настоящее время предлагается стать пользователем модели Volvo XC60 T5 в комплектации Inscription (двигатель 249 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач). Услуга предоставляется сроком на один год по цене 59,5 тыс. руб. в месяц. Весь этот срок автомобилем можно пользоваться практически как своим, притом что юридически он числится на балансе компании.

В указанную месячную плату, как говорит автопроизводитель, включено все, кроме мойки и бензина: полная страховка (ОСАГО и каско), весь необходимый сервис и техническое обслуживание, сезонная замена колес и их хранение, оформление всех документов, налоги. Также в пакет нового сервиса включена услуга помощи на дорогах Volvo Assistance и услуга доставки — при желании для технического обслуживания или для ремонта автомобиль заберут из удобного для клиента места и привезут обратно.

Хотя в условиях Volvo Car Drive есть и ряд существенных ограничений: начать с того, что здесь нельзя использовать автомобиль в коммерческих целях — в качестве такси или для выполнения иных платных услуг для третьих лиц. Еще одно важное ограничение связано с географией пользования: на взятой по подписке машине Volvo можно ездить только по территории Центрального или Северо-Западного федеральных округов. То есть на такой машине есть возможность, скажем, прокатиться из Москвы в Санкт-Петербург, но совершить, например, новогоднее путешествие из столицы к родственникам в Краснодар или Крым, не говоря уж о заграничном вояже, уже нельзя.

Еще одно неудобство для любителей автомобильных путешествий связано с жестким лимитом по пробегу. У сервиса Volvo по подписке пробег в год не должен превышать 30 тыс. км. В случае если пробег будет больше, с клиента будет запрошена внушительная доплата в 20 тыс. руб. за каждые дополнительные 2,5 тыс. км. Но даже с учетом доплаты годовой пробег в пользовании автомобилем не должен превышать 35 тыс. км.

Корейский вариант

С еще более широким размахом новую услугу по подписке в России запустила корейская компания Hyundai. В октябре официально стартовал ее сервис Hyundai Mobility, отличительная черта которого — более широкий выбор как по моделям, так и по условиям их временного использования.

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В данном случае подписку можно оформить на четыре модели корейского автопроизводителя в топовых комплектациях — это Creta, Tucson, Santa Fe (пяти- и семиместная версии), а также восьмиместный H-1. Есть и большой выбор по времени пользования автомобилем. Самый длительный тариф Freedom рассчитан на срок от одного месяца до года. Представители автопроизводителя заявляют, что именно на него компания будет делать основную ставку, так как он, по мнению руководства Hyundai, способен изменить привычную схему владения автомобилем. Но для желающих взять авто на более короткий срок есть дополнительные опции: это тариф Country, когда автомобиль берется на срок от одного дня до месяца, что удобно, например, для людей, отправляющихся в отпуск или находящихся в командировке. И наконец, самый короткий тариф на подписку — это City, когда автомобиль берется на срок от 1 до 24 часов. Такой вариант, по мнению представителей компании, будет удобен, например, для краткосрочных поездок по городу.

Теперь о ценах. При подписке на автомобили Hyundai на один год ежемесячная стоимость подписки Freedom на вместительный кроссовер Santa Fe составляет от 45,9 тыс. руб., на Tucson — от 35,9 тыс. руб., на Creta — от 29,9 тыс. руб. и на H-1 — от 49,9 тыс. руб. в месяц. На одни сутки по подписке Freedom автомобиль Creta можно взять за 3,6 тыс. руб., Tucson за 5 тыс. руб., Santa Fe за 6,8 тыс. руб., Н-1 за 6,1 тыс. руб. в день. Ну и на час по подписке City модель Creta предлагается за 650 руб., Tucson за 700 руб., Santa Fe за 800 руб.

Что касается условий, то, так же как и у Volvo, в стоимость подписки Hyundai включены регистрация автомобиля и транспортный налог, техническое обслуживание в официальной дилерской сети, помощь на дорогах. Такие же у Hyundai и ограничения по пробегу — 30 тыс. км в год и 2,5 тыс. км в месяц. Что же касается географии поездок, тут у Hyundai условия лучше: на автомобилях по подписке от этого автопроизводителя можно ездить по всей России, выезжать за границу, впрочем, нельзя.

Дополнительным удобством нового сервиса является возможность пользования им через специальное приложение Hyundai Mobility. Скачав его на смартфон, можно дистанционно, без помощи сотрудников сервиса или менеджеров дилерского центра, подать документы на одобрение заявки на подписку, узнать о наличии доступных авто, выбрать модель, комплектацию и цвет автомобиля, выбрать ближайший дилерский центр, в котором удобно забрать автомобиль, и наконец, оплатить подписку онлайн. Далее в мобильном телефоне будет доступна информация о статусе подписки, приложение оповестит о необходимости продлить период подписки или сдать автомобиль, уплатить штраф ГИБДД, пройти ТО или сменить резину.

В чем выгода, брат?

Среди автолюбителей новая услуга уже вызывала жаркие споры о том, выгодно ею пользоваться или нет. Подсчеты «Денег» показывают, что в премиальном сегменте в отношении автомобилей Volvo подпиской пользоваться в финансовом отношении выглядит привлекательно. Предлагаемый в подписку новый Volvo XC60 в комплектации Inscription сейчас стоит около 3,8 млн руб. Если покупать автомобиль в кредит (например, по действующей сейчас льготной кредитной ставке в 2,9%), нужно будет заплатить 1,9 млн руб. в качестве первоначального взноса плюс ежемесячно выплачивать 162 тыс. руб. (если брать кредит на год). Пользование же по подписке обойдется в упомянутые выше 59,5 тыс. руб. или в 714 тыс. руб. в год, то есть 18% от первоначальной стоимости автомобиля. Специалисты указывают, что, если приобретать такую модель в собственность, за первый год владения авто может потерять до 15–20% от исходной цены. То есть это уже будет составлять порядка 760 тыс. руб. Плюсуем расходы на страховки (каско и ОСАГО), налог, траты на ТО у официального дилера и на сменный комплект шин (в сумме — 178,6 тыс. руб.). В итоге получается 938,6 тыс. руб. Таким образом, выгода от пользования авто по подписке составит 224,6 тыс. руб.

С подпиской на автомобили Hyundai ситуация несколько иная. Важно, что эта марка относится не к премиальному, а к массовому сегменту, и потеря цены за первый год владения здесь не столь значительна. По оценкам участников рынка, такие машины за год пользования могут потерять порядка 10% от исходной цены. То есть в отношении Hyundai Santa Fe топовая модификация этой модели с мотором 249 л. с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой сейчас стоит 2,8 млн руб. За год машина потеряет в цене примерно 280 тыс. руб. Стоимость же подписки на такую машину за год обойдется в 550,8 тыс. руб. Даже если добавить все расходы за первый год владения таким авто в личной собственности (это будет 168,6 тыс. руб.), то расходы на подписку будут превышать стоимость владения на 102,2 тыс. руб. То же самое с моделью Creta. В топе эта машина (149 л. с., полный привод, шестиступенчатый автомат) сейчас стоит 1,4 млн руб. При потере цены за год в 10% и расходах на владение в общей сумме в 233,2 тыс. руб. подписка окажется дороже на 124,8 тыс. руб.

А в отношении микроавтобуса H-1 (сейчас его розничная цена в самой дорогой комплектации составляет 2,3 млн руб.) разница в пользовании подпиской составит 225,4 тыс. руб.

Судя по всему, сегодня, на начальном этапе развития услуг по подписке, пока этим сервисом выгоднее пользоваться в отношении машин премиального сегмента (в данном случае это марка Volvo). Что же касается машин массовых марок (в данном случае Hyundai), то финансовая выгода от подписки здесь не столь очевидна, зато очевидны организационные плюсы: не нужно самому думать о страховке, обслуживании автомобиля и других хлопотах.

Не исключено, что с развитием нового сервиса цены на него будут снижаться, и тогда финансовые весы в бюджетном сегменте будут склоняться в сторону пользования авто по подписке. Принимая во внимание такую возможность, участники рынка в целом позитивно оценивают перспективы развития услуг по подписке. В мире, по оценке международной компании Research and Markets, число пользователей таких сервисов пока не превышает 1 млн человек. Однако, согласно прогнозам, к 2025 году в Европе и США по подписке будут доступны более 10 млн автомобилей. В России же, по оценке представителей автодилера «Автоспеццентр», через три года доля продаж автомобилей по подписке может занимать 5–10% рынка, парк же суммарно может составить 100 тыс. автомобилей в год.

Георгий Алексеев