Подписка шагает по планете

В мире услуга подписки является молодой, но уже довольно распространенной формой владения автомобилем. Подобные сервисы автопроизводители начали активно создавать три года назад. В частности, широкую сеть услуг по подписке в разных странах имеют General Motors, Porsche, Ford, Mercedes-Benz, BMW, Jaguar Land Rover, Nissan, Toyota, а также упомянутые выше Volvo и Hyundai.

Автопроизводители принципиально выбирают разные стратегии развития услуг приобретения авто по подписке. Так, часть компаний предлагают пользование не конкретной моделью авто, а «подписку на марку», в рамках которой клиент, внося ежемесячный платеж, может по своему желанию пользоваться разными автомобилями. Наиболее заметным игроком в развитии этого вида услуг является General Motors со своей маркой Cadillac, который с начала 2017 года начал предлагать в ряде городов США (Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Даллас) пользоваться на выбор одной из пяти моделей машин. Клиент мог выбрать между седанами Cadillac ATS-V, CTS-V, CT6 и кроссоверами XT5 и Escalade. В течение года можно было сделать смену из целых 18 машин. То есть, скажем, во время отпуска для поездки с семьей можно было выбрать вместительный внедорожник Escalade. А, к примеру, для поездок в гости к родственникам — динамичный седан CTS-V. Для вызова желаемого автомобиля достаточно было позвонить в консьерж-службу, и курьер мог доставить машину к порогу вашего дома. Стоимость такого удовольствия равнялась $1,8 тыс. в месяц (итого в год получалось $21,6 тыс.), что же касается ограничения по пробегу, то на взятом таким образом Cadillac можно было ездить до 2 тыс. миль в месяц или 38 тыс. км в год. Впрочем, бизнес-модель данной услуги была недавно признана General Motors не совсем удачной — невыгодной для автопроизводителя. В ближайшее время ее намерены свернуть.

Неудачный опыт General Motors не останавливает другие компании. В частности, свою решимость в развитии услуг подписки демонстрирует компания Audi, которая развивает в США программу Select. Ее участники имеют возможность выбрать в пользование одну из пяти машин. Это могут быть седаны (Audi А4, S5 Coupe, А5 Cabriolet) или кроссоверы (Audi Q5 или Q7). Ограничений по пробегу нет. Цена услуги — $1,4 тыс. в месяц.

Запустила свою подписку в ряде стран и марка Porsche, ее программа называется Passport. Здесь за сумму в $2 тыс. предлагается пользоваться несколькими моделями немецкого автопроизводителя. Если же выбрать более дорогой тариф в $3 тыс., то число моделей расширится — пользоваться на выбор можно будет также эксклюзивными мощными модификациями, включая спортивные модели Porsche 911.

К последним стартапам в области подписки можно отнести компанию Toyota, недавно запустившую дочернюю компанию Kinto, в которую японская корпорация намерена вложить $16 млн. Изначально сервис Kinto будет действовать на территории Японии, на выбор будет предложено два варианта подписки: Kinto One по цене $400–900 в месяц позволит пользователям управлять автомобилем марки Toyota в течение трех лет, выбор можно будет сделать из таких моделей, как Prius, Corolla, Alphard, Vellfire и Crown. Второй вариант Kinto Select по цене в $1,6 тыс. предоставит пользователям доступ к шести моделям автомобилей Lexus опять же на три года.

А в свою очередь компания Volvo, которая запустила свои услуги по подписке Care by Volvo в США, Швеции и ряде других стран в 2017 году вместе с премьерой нового компактного кроссовера ХС40 развивает программы по подписке, в рамках которой можно пользоваться не несколькими, а одной конкретной моделью марки. За счет такого подхода стоимость услуги у шведской марки получается более доступной. Например, в США Volvo XC40 можно взять за $650 в месяц, а седан Volvo S60 — за $775, что почти вдвое дешевле, чем услуги от тех же Audi и Porsche.