Подписка: за и против

Модель подписки довольно похожа на лизинг для физлиц, который предлагают некоторые компании. На первый взгляд, это мечта потребителя, который может использовать автомобиль, но в любой момент сдать его назад и получить новый или отказаться от дальнейшей аренды. Однако понятно, что все прелести заложены в цену сервиса, где присутствует и удорожание (процент за пользование финансовыми ресурсами арендатора-лизингодателя), и резкое снижение стоимости автомобиля в течение первого года пользования. Кроме того, подписка не позволяет воспользоваться ключевым преимуществом лизинга — экономией на налогах. Если компания, которая платит НДС и налог на прибыль, способна сэкономить на лизинговом договоре до 40% от стоимости автомобиля, то физлицо, использующее аренду, заплатит полную цену. Так что можно утверждать, что пока этот тип сервиса достаточно сомнителен.

Фактически аренда в более или менее массовом объеме прижилась только в США, где авторынок перенасыщен и производители хватаются за любую возможность продать еще один автомобиль. Однако даже там подписка не занимает значимой доли на фоне лизинга и автокредитования. Нужно понимать, что основными потребителями автомобилей по подписке являются люди, которые меняют машину раз в год-два, а такая модель потребления все-таки соответствует бурно растущей экономике, накачанной деньгами, что несколько не наш случай. Поэтому на российском рынке если подписка когда-нибудь достигнет хотя бы 1% от общих продаж — это можно будет считать большим успехом.

Олег Заглядин, генеральный директор компании Carcade