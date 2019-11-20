На что обратить внимание

При рассмотрении возможности приобретения автомобиля по подписке важно тщательно просчитать стоимость всех альтернативных вариантов, включая обычную покупку, традиционную аренду, оформление кредита или лизинга: какие потребуются затраты в течение планируемого срока и дополнительные расходы в случае досрочного расторжения или других экстренных случаях. И только после этого делать окончательный выбор.

Необходимо также учесть ограничения, которые могут быть предусмотрены договором. В случае с подпиской надо обратить внимание на минимальный возраст и количество водителей, допускаемых к управлению, лимиты годового и ежемесячного пробега, регионы, в которых разрешается эксплуатация, и на возможность выезда на машине за границу. Обязательно надо иметь в виду, что штрафы за нарушения, совершенные на подписном автомобиле, будут предъявляться к оплате по «тарифам» для юрлиц, порой во много раз превышающим установленные для «физиков». Стоит заранее выяснить, как будет производиться оценка повреждений и износа и что входит в страховку, чтобы не пришлось потом доплачивать сверх стоимости подписки.

В целом можно констатировать, что на период в один-два года подписка оказывается выгоднее других форм пользования автомобилем. Так, за двухлетнюю подписку на Volvo XC60 Т5 в комплектации Inscription придется отдавать 59,5 тыс. руб. ежемесячно, что за два года составит 1 428 000 руб. В случае приобретения такой же машины и ее продажи через два года затраты за этот период будут несколько выше: 1 593 565 руб. При покупке в кредит или получении автомобиля в лизинг расходы будут еще выше — 2 078 772 руб. и 2 499 397 руб. соответственно. Однако с увеличением срока выгода использования подписки снижается, и при сроке пользования в несколько лет выигрышнее становится приобретение машины в собственность.

Что же касается Hyundai, то при годовой подписке на самую доступную из предлагаемых моделей — Creta ежемесячный платеж будет равен 29,9 тыс. руб., что фактически сопоставимо с ежемесячным платежом по автокредиту.

Безусловно, услуга предоставления автомобилей по подписке найдет свое место на российском рынке, и первые результаты лишь убеждают в этом. Как только подписка станет доступна по стоимости для молодежной аудитории, которая уже успела приобщиться к различным формам шеринга, стоит ожидать увеличения спроса на эту услугу. Однако не следует сбрасывать со счетов и отсутствие в нашей стране устойчивой привычки к прокату и пока еще достаточно высокие тарифы. Это, по крайней мере на первых порах, будет сдерживать распространение подписки.

Виталий Овчинников, генеральный директор агрегатора служб техпомощи и эвакуации МЭТР