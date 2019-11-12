Ни пяди Трампа врагу

Процедура импичмента в отношении президента США Дональда Трампа перейдет в новую фазу — свидетели начнут выступать перед конгрессменами в присутствии прессы и телекамер. Республиканцы готовят свой ответ демократам: они планируют защитить президента с помощью ярких выступлений и критики его оппонентов.

Публичный опрос свидетелей на этой неделе пройдет дважды — 13 и 15 ноября. Перед законодателями выступят три интересующих их человека: заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент, временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор и экс-посол Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович. Они уже выступали в рамках первого, закрытого этапа опросов. Но теперь противники президента надеются, что повторное появление трех этих дипломатов — на этот раз публичное — поможет им склонить общественное мнение на свою сторону.

Сторонники президента — республиканцы — тем временем готовят свою линию защиты. Они намерены противостоять поползновениям противников по двум направлениям: критиковать саму процедуру и возражать по фактическим основаниям. «Лидер Маккарти (лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Кевин Маккарти.— “Ъ”), заместители Нунес и Джим Джордан (зампред комитета по разведке Девин Нунес и зампред комитета по надзору Джим Джордан.— “Ъ”) повышают уровень подготовки, не чураясь круглосуточной работы. Мы просматриваем показания и ищем нестыковки с фактами. Мы знаем, что они существуют»,— заявил конгрессмен-республиканец Марк Медоуз, один из основных союзников президента Трампа среди законодателей.

Члены Республиканской партии проводят и аппаратные маневры: в частности, господин Джордан — один из самых умелых ораторов среди сторонников президента в Палате представителей — временно введен в состав комитета по разведке, который в соответствии с утвержденным порядком «возглавил» процедуру импичмента и будет проводить публичные опросы свидетелей. «Для звездного часа вам нужны лучшие силы. Общественное мнение — важный ключ для представителей обоих лагерей. Джордан — шоумен, вне всяких сомнений»,— поделился с изданием Politico некий неназванный законодатель-республиканец.

Между тем в соответствии с правилами у господина Джордана во время опроса будет лишь пять минут, чтобы задать свои собственные вопросы. У господина Нунеса — зампреда комитета — будет 45 минут, и полностью или частично отказаться от своего времени он сможет лишь в пользу сотрудников аппарата комитета, но не других членов. Поэтому в комитет по разведке временно «переброшен» и главный советник по расследованиям комитета по надзору Стив Кастор — этот «аппаратчик» отвечал за координацию закрытых опросов с республиканской стороны в комитете по надзору, и он сможет помочь Девину Нунесу во время работы в комитете по разведке.

Кроме того, союзники президента намерены вызвать и «своих» свидетелей, чтобы у наблюдателей за публичными опросами сложилась более объективная, с их точки зрения, картина. В списке предложенных ими кандидатур — Хантер Байден, сын бывшего вице-президента Джозефа Байдена. По мнению демократов, Дональд Трамп требовал от украинских властей начать расследование против Хантера Байдена, сына своего конкурента по выборам 2020 года, в обмен на военную помощь со стороны США — именно это и стало поводом для начала процедуры импичмента.

В республиканском списке и Девон Арчер, бизнес-партнер Хантера Байдена, заседавший вместе с ним в совете директоров украинской компании Burisma (владеет лицензиями на разработку газовых месторождений Украины). С точки зрения союзников президента, показания господина Арчера помогут понять «природу и размах информации об украинской коррупции, которая напрямую влияет на долгосрочный и искренний скептицизм президента Трампа по отношению к этой стране».

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Не забыт и тот самый разоблачитель, жалоба которого на телефонный разговор Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского стала поводом для запуска процедуры импичмента, а также «более полудюжины его источников». «Так как президент Трамп должен иметь любую возможность дать ответ своим обвинителям, анонимный разоблачитель должен выступить,— заявил господин Нунес.— Кроме того, учитывая множество нестыковок между жалобой разоблачителя и показаниями свидетелей, полученными за закрытыми дверями, необходимо, чтобы американский народ однозначно узнал, как разоблачитель получил информацию, кому он мог ее передать и как его действия с этой секретной информацией могли породить лживую историю, которой придерживаются демократы».

Речь идет, скорее всего, о сотруднике ЦРУ Эрике Чарамелле. Об этом косвенно свидетельствует и наличие в списке американки украинского происхождения Александры Чалупы — по словам журналиста, выяснившего, что анонимным разоблачителем был господин Чарамелла, тот работал вместе с госпожой Чалупой, в 2016 году занимавшейся поисками компромата на Дональда Трампа.

Лидер комитета по разведке демократ Адам Шифф заявил, что комитет внимательно изучит просьбу республиканцев, однако отметил: «Эта процедура не используется и не будет использоваться для того, чтобы проводить те самые фиктивные расследования против Байденов и насчет выборов 2016 года, которые президент требовал от Украины ради достижения личных политических целей. Также она не будет использоваться для поддержки президентских усилий по запугиванию разоблачителя, который героически поднял тревогу, или для мести ему». У демократов в комитете есть право вето в отношении каждого из предложенных республиканцами свидетелей.

Несмотря на противодействие республиканцев, демократы в Палате представителей придерживаются плана закончить оформление представления к импичменту до Рождества и передать дело в ведение Сената. Они даже готовы отказаться от части свидетелей — в частности, на прошлой неделе была отозвана повестка в отношении одного из сотрудников Белого дома, которому президентская администрация запретила идти на контакт с законодателями. Тот обратился в суд за разъяснением, как надлежит поступать в случае такой коллизии, однако конгрессмены предпочли аннулировать повестку. Также было принято решение не отправлять повестку бывшему советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону. Впрочем, вполне возможно, что демократам действительно хватит уже имеющихся у них показаний и сведений, которые будут получены на стартующих открытых слушаниях.

Алексей Наумов