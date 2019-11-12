Минприроды: в 16 регионах России могут перестать вывозить мусор

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин назвал 16 регионов, где существует риск того, что вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) может быть прекращен. Для устранения риска господин Кобылкин предложил принять «исчерпывающие меры».

«В целях снижения риска прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО глава Минприроды России рекомендует обратить особое внимание на деятельность региональных операторов из 16 субъектов РФ»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Список регионов:

Алтайский край,

Вологодская область,

Кабардино-Балкарская республика,

Красноярский край,

Курская область,

Магаданская область,

Новгородская область,

Новосибирская область,

Республика Алтай,

Республика Бурятия,

Республика Дагестан,

Республика Ингушетия,

Республика Северная Осетия,

Республика Тыва,

Томская область,

Челябинская область.

Министр также поручил разобраться в ситуации с полигонами в Бийске в Алтайском крае, где местные власти ввели режим ЧС из-за мусорного коллапса.

Подробнее о ситуации в Бийске, читайте в публикации “Ъ” «Деньги за отходы не довезли до полигона».