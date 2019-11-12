Ротенберг не получит прибыли от строительства Крымского моста

«Мостотрест» Аркадия Ротенберга и «Стройгазмонтаж» (в ноябре бизнесмен продал компанию структуре Газпромбанка) не получат прибыли от строительства Крымского моста, заявил Forbes гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов. Сам господин Ротенберг три года назад в интервью “Ъ” говорил, что согласился участвовать в строительстве моста «не с целью зарабатывания денег», а чтобы внести «вклад в развитие страны».

По мнению Владимира Власова, подряд на строительство Крымского моста, скорее всего, принесет «Мостотресту» нулевую прибыль. «Будет хорошо, если генподрядчик (строительства моста.— “Ъ”) "Стройгазмонтаж" не будет в минусе»,— добавил господин Власов.

Строительство автодорожной части Крымского моста завершилось 15 мая 2018 года, на полгода раньше дедлайна. Общая стоимость проекта оценивалась в 228 млрд руб. Против шести компаний, участвовавших в строительстве моста, Вашингтон ввел санкции. Под ограничения подпали «Стройгазмонтажа», его структура ООО «СГМ-Мост», «Мостотрест». Железнодорожная часть моста и подходы должны заработать в декабре.