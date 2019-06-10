Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря

Движение по железнодорожной части Крымского моста начнется 9–10 декабря. Продажа билетов начнется с октября, заявил в ответ на запрос ТАСС и. о. гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Василий Назарян. Стоимость проезда не уточняется.

Билеты будут продаваться в кассах КЖД, также обсуждается возможность их продажи через интернет. «Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.

В КЖД рассказали, что первые два поезда будут отправлены по направлению Севастополь—Санкт-Петербург и Симферополь—Москва. Перед началом курортного сезона в апреле-мае 2020 года запланировано отправление 11 поездов.

Строительство автодорожной части Крымского моста было закончено в мае 2018 года. В открытии автодороги принял участие президент России Владимир Путин. За первый год работы по Крымскому мосту проехало 5 млн машин, в том числе 500 тыс. грузовиков и более 60 тыс. автобусов.