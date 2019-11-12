МВД возбудило уголовное дело об ущербе «Росгосстраху» на 1,3 млрд рублей

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело о нанесении ущерба «Росгосстраху» на 1,3 млрд руб. В совершении преступления подозревают неустановленных лиц из числа руководства компании, сообщает РБК со ссылкой на копию постановления о возбуждении уголовного дела. Заявление подали председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен и представитель «Росгосстраха» Кирилл Ермоленко.

В 2016 году Данил Хачатуров договорился о продаже «Росгосстраха» группе «Открытие». Сделку закрыли в 2017 году и в тот же год Центробанк начал санацию группы компаний. ЦБ признал покупку «Росгосстраха» рискованной инвестицией, потому что затраты банка на финансирование деятельности страховщика сильно превысили ожидания. По итогом аудиторской проверки новое руководство страховщика выявило заведомо убыточные сделки. Деньги и имущество выводились на счета компаний Данилы Хачатурова и его брата Сергея.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По версии МВД, руководящие лица разработали план, «направленный на извлечение выгод и преимуществ для себя и третьих лиц путем совершения сделок с целью придания видимости законности своих действий». Например, в постановлении говорится, что компания «Капитал Ре», входящая в «Росгосстрах», отдала сеть поликлиник «Медис» в уставной капитал ООО «РГС Мед-Инвест» в обмен на 2,89% долей. Сеть «Медис» была прибыльной, а «РГС Мед-Инвест» не осуществлял финансово-хозяйственной деятельности и получал убыток. Только в этом случае ущерб оценивается в 800 млн руб.

Ранее господин Авен направил письмо президенту Владимиру Путину. Он сообщал, что арбитражные суды отказывали в удовлетворении исков о возврате средств со стороны прошлого владельца «Росгосстраха» Данилы Хачатурова. Его брата Сергея Хачатурова, на которого была зарегистрирована компания, сейчас обвиняют в хищении 6,1 млрд руб., в их отмывании, а также в растрате имущества на 2 млрд руб.

Подробнее о деле Сергея Хачатурова — в материале “Ъ” «Сергей Хачатуров дошел до предельного срока».

О претензиях Петра Авена — в публикации “Ъ FM”.