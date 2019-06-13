Авен пожаловался Путину на арбитражные суды

Совладелец Альфа-банка Петр Авен направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой поручить Генпрокуратуре проверить, как арбитражные суды исполняют закон при рассмотрении споров между «Росгосстрахом» и структурами бывшего совладельца страховщика Данила Хачатурова, сообщила газета «Ведомости».

На письме стоит резолюция президента «Рассмотреть Чайке Ю. Я.». В самом документе сказано, что компания А1, которая входит в «Альфа-групп» вместе с Альфа-банком, заключила с «Росгосстрахом» партнерское соглашение, поэтому оказывает содействие в возврате активов и денег.

«Я не комментирую свои письма президенту»,— отреагировал господин Авен.

Напомним, Сергей Хачатуров, родной брат Данила Хачатурова, был задержан в Москве в середине апреля 2018 года и заключен под стражу. Дело было возбужено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), но позднее ФСБ, которая ведет это дело, переквалифицировала обвинение на ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Подробнее о деле — в публикации “Ъ”.