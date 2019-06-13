Совладелец Альфа-банка пожаловался Владимиру Путину на судей

Совладелец Альфа-банка Петр Авен направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой проверить, как соблюдается закон при рассмотрении арбитражными судами бизнес-споров. Структуры «Альфа-групп» сейчас помогают «Росгосстраху» взыскать ущерб с прошлого владельца страховщика Данила Хачатурова. По словам Авена, арбитражные суды отказывают в исках о возврате средств, а решения принимаются с грубыми нарушениями. Он не исключил, что Хачатуров может влиять на судей. Новые владельцы «Росгосстраха» убеждены, что действия прошлых собственников нанесли ущерб компании в 1,5 млрд руб. Подробности — в справке “Ъ FM”.

В 2016 году Данил Хачатуров, который тогда владел «Росгосстрахом», договорился обменять страховщика и связанные с ним активы на долю в «Открытии холдинг». «Россгосстрах» тогда терпел многомиллирадые убытки. Спустя год банк «Открытие» попросил Центробанк о санации из-за своего сложного финансового положения. Регулятор признал покупку «Россгостраха» рискованной инвестицией, потому что затраты банка на финансирование деятельности страховщика сильно превысили ожидания.По итогом аудиторской проверки новое руководство страховщика выявило заведомо убыточные сделки, в ходе которых деньги и имущество выводились на счета компаний Данила Хачатурова и его брата Сергея, на которого была зарегистрирована компания «Росгосстрах». Новый глава «Открытия» и председатель совета директоров «Росгосстраха» Михаил Задорнов заявил, что в страховой компании «сверху донизу царило воровство». Сергей Хачатуров в апреле прошлого года был арестован по обвинению в мошенничестве и растрате.

Письмо президенту было отправлено еще в апреле. По данным «Ведомостей», Владимир Путин поставил на нем пометку «Рассмотреть генпрокурору Юрию Чайке». Андрей Елинсон, управляющий партнер компании «А1», которая входит в «Альфа-групп» и помогает «Росгосстраху» вернуть деньги рассказал “Ъ FM”, что в деле уже наблюдаются позитивные подвижки: «13 июня состоялся один из ключевых судебных процессов, где со стороны "Росгосстраха" оспаривался вывод активов, которые ранее ему принадлежали.

Мы удовлетворены решением кассации, которая отметила, что все предыдущие дела проходили с существенными нарушениями.

В связи с этим ведомство, которое рассматривало вопрос утраты "Росгосстрахом" активов на сумму в 1,5 млрд руб., вернуло все эти дела на рассмотрение в первую инстанцию на пересмотр. Надеемся, что в ходе повторных слушаний мы сможем объективно разобраться с данной ситуацией».

Данил Хачатуров назвал письмо Петра Авена президенту стыдным. Об этом “Ъ FM” рассказал его адвокат Алексей Мельников. По его словам, Хачатуров выполнил перед холдингом «Открытие» все свои обязательства, в то время как компания «Открытие» нарушила условия: «Письмо содержит недопустимую в правовом государстве попытку давления на суды при помощи исполнительной власти. Вся ситуация с уголовным преследованием брата Данила Хачатурова — Сергея — абсолютно незаконна. Инициатором этого давления выступает банк "Открытие" в лице его нынешнего руководства. Кредитная организация получила от Данила Хачатурова за 1 руб. собственность стоимостью около 120 млрд руб., потому что был передан контроль над крупнейшей российской страховой компанией. Прошло год-полтора, часть предприятий, входящих в группу "Росгосстрах", они банкротят сами, причем активы были переданы без тех проблем, которые сейчас есть. Что касается господина Авена, он в этом письме говорит о том, что их наняло "Открытие" и надо разыскивать выведенное Данилом Хачатуровым. Но нигде нет никакого правового решения по этому вопросу».

Данил Хачатуров также отметил, что рад, что президент сможет обратить внимание на его личный конфликт с новым главой «Росгосстраха» Михаилом Задорновым. Теперь, по его мнению, есть больше возможностей, что дело закончится объективным расследованием.

Яна Пашаева