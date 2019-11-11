У расчленившего студентку доцента случилась истерика в суде

На заседании по избранию меры пресечения в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга у доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, подозреваемого в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, случилась истерика. Об этом сообщает корреспондент “Ъ” из зала суда. Олег Соколов заявил, что раскаивается в содеянном и не возражает против избрания ему меры пресечения в виде содержания в СИЗО.

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После признания в убийстве Олег Соколов заплакал. Доценту уже становилось плохо в начале заседания: он метался по клетке и всхлипывал. «Мы любили друг друга очень сильно и планировали пожениться. Она стала беситься при упоминании моих детей»,— сказал на суде господин Соколов. «Во время ссоры мы все потеряли контроль. Я не понимаю, как это произошло. Такого со мной никогда не было, она напала на меня с ножом»,— заявил он. «Я такого потока агрессии еще никогда не видел. Нападение с ножом — это что-то невообразимое. Никогда такого не случалась. Не понимаю. Девушка, которая казалось мне идеалом, превратилась во что-то невообразимое»,— добавил обвиняемый. После этого защита взяла двухминутный перерыв для уточнения позиции. Судья удалилась в совещательную комнату для вынесения решения об избрании меры пресечения.

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Напомним, Олега Соколова утром 9 ноября достали из реки Мойки. В его рюкзаке нашли фрагменты женского тела и травматический пистолет. В квартире преподавателя найдены части тела Анастасии Ещенко. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сам господин Соколов, госпитализированный в Мариинскую больницу с переохлаждением, признался в содеянном. Сегодня ему выберут меру пресечения.

Подробнее — в материале “Ъ” «Петербургский доцент реконструировал убийство».