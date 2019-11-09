Эво Моралес отказался уходить в отставку на фоне протестов в Боливии

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что не уйдет в отставку, как того требуют его противники. Он призвал общественные организации, связанные с правительством, защищать «процесс перемен».

«Правые заявляют, что Эво должен сдаться. Я хочу сказать вам, братья, Боливия и весь мир, я не уйду в отставку, мы избраны народом , мы уважаем Конституцию, мы будем защищать наше дело»,— сказал господин Моралес.

Между тем в нескольких городах Боливии полицейские перешли на сторону протестующих. По данным издания El Deber, представители правоохранительных органов города Кочабамба устроили мятеж. Затем к ним присоединились полицейские Санта-Круса и Сукре. Ранее сообщалось, что протестующие напали на главу города Винто Патрисию Арке и подожгли мэрию. Позднее на место прибыла полиция и освободила госпожу Арке.

Противник президента на выборах Карлос Меса не признал итоги выборов. Господин Моралес назвал протесты в стране в связи с его переизбранием попыткой государственного переворота.