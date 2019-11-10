В Боливии пройдут новые выборы президента на фоне протестов

Президент Боливии Эво Моралес на пресс-конференции объявил о проведении досрочных президентских выборов. Это заявление было сделано на фоне протестов, которые начались в октябре из-за итогов президентских выборов.

«Я созываю новые выборы, чтобы путем голосования боливийский народ избрал свое новое правительство»,— заявил господин Моралес (цитата по ТАСС).

Напомним, в октябре в Боливии начались протесты из-за президентских выборов, на которых победил Эво Моралес. Основной соперник господина Моралеса на выборах Карлос Меса, занявший второе место, не признал их итоги. Президент Боливии назвал протесты попыткой госпереворота и отказался уходить в отставку на фоне протестов, которые продолжаются с октября.