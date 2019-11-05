«Вымпелком» освобождает помещения

«Вымпелком» к концу третьего квартала закрыл около 150 салонов сотовой связи, работающих в России под его брендом. Оптимизация ритейла на фоне перехода спроса в онлайн позволила компании увеличить рентабельность. Массовое закрытие салонов может стать сигналом для всего сотового рынка, ожидают аналитики.

Во втором и третьем кварталах текущего года «Вымпелком» (бренд «Билайн») закрыл около 150 салонов, сообщила “Ъ” представитель компании Анна Айбашева. Основная часть их них — примерно 120 салонов — были закрыты в третьем квартале, на конец которого у «Вымпелкома» осталось чуть менее 3 тыс. монобрендовых салонов, а также около 1,7 тыс. салонов, работающих по франшизе, уточнила она.

Закрытие салонов было основным фактором сокращения затрат оператора на офисную недвижимость и поддержало динамику показателя EBITDA по итогам третьего квартала, говорится в материалах группы Veon (также работает на рынках Украины, Алжира, Пакистана и др.), в которую входит «Вымпелком». По итогам третьего квартала EBITDA Veon в России выросла на 3,5% год к году, до 28,3 млрд руб., а маржинальность по EBITDA — на 2,3 процентного пункта (п. п.), до 38%. С учетом нового стандарта подсчета (с 1 января расходы компании по операционной аренде не отражаются в отчете о прибылях и убытках, а учитываются в обязательствах по аренде) EBITDA выросла на 23,8% год к году, до 33,9 млрд руб., а маржинальность — на 9,7 п. п., до 45,4%. В то же время выручка оператора от продажи смартфонов, планшетов и аксессуаров в России упала сразу на 10% год к году. Это связано с общим падением рынка мобильных устройств в связи с увеличением срока службы и снижением средних цен из-за структуры продаж, утверждает компания.

Сокращение розницы «Вымпелкома» следует за проведенным в прошлом году разводом акционеров ритейлера «Евросеть». По его итогам «Вымпелком» получил около 1,5 тыс. бывших магазинов «Евросети», оставшиеся вошли в группу «Связной» бизнесмена Олега Малиса и «МегаФона». В августе 2018 года «Вымпелком» объявил о завершении ребрендинга приобретенных салонов. На их интеграцию Veon в 2018 году потратила $35 млн (2,43 млрд руб. по курсу ЦБ на конец года).

«Мы рассматриваем сокращение части низкорентабельных офисов монобренда в рамках повышения эффективности. Это естественный процесс после любых M&A»,— поясняет Анна Айбашева. По ее словам, оператор не ставит конкретных планов по закрытиям в будущем. Она также добавляет, что меняются потребительские предпочтения людей, а спрос все больше уходит в онлайн.

Закрытие коснулось убыточных салонов «Вымпелкома», считает аналитик «Ренессанс Капитала» Александр Венгранович. За счет их сокращения с точки зрения прямых затрат Veon могла сэкономить 200–300 млн руб. за квартал, оценивает он. 120 салонов за квартал — серьезное число, которое может стать сигналом и для других участников рынка, полагает аналитик.

В августе о плане сократить до 300 салонов к концу года заявила первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова. Во время прежней волны сокращений пару лет назад именно МТС первой начала закрывать салоны, но за первое полугодие 2019 года у компании их число не изменилось — сеть насчитывала примерно 5,88 тыс. точек, отмечает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. «В принципе все говорят о целесообразности сокращения салонов, но массово пока никто не закрывает»,— констатирует он.

Совместное снижение розничных сетей участниками рынка возможно, компания следит за действиями конкурентов в этом направлении и приветствует их, признает коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон. При этом он подчеркивает, что у «МегаФона» «самая малочисленная монобрендовая розница» в сравнении с МТС и «Вымпелкомом» (около 4 тыс. салонов).

Владислав Новый, Юлия Тишина