Орешкин: в ближайшие годы в России не появится безусловный базовый доход

В повестке на ближайшие годы нет вопроса о внедрении безусловного базового дохода в России, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, этот вопрос станет актуальным после значительного роста производительности труда.

«Мы в министерстве отслеживаем все современные тенденции, но это (введение безусловного базового дохода в РФ.— “Ъ”) — не вопрос ближайших лет. Надо добиться сначала, чтобы общий уровень производительности вырос»,— сказал министр на конференции AI Journey, отвечая на вопрос, позволит ли развитие искусственного интеллекта (ИИ) ввести базовый доход в РФ (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что в ближайшие пять лет не стоит опасаться роста безработицы от внедрения ИИ в России.

Ранее сегодня господин Орешкин заявил, что развитие ИИ приведет не к сокращению, а к росту количества рабочих мест. По его мнению, ИИ для России — «благо и возможность двигаться вперед».

Напомним, в октябре президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении национальной «Стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года». Значительная часть документа посвящена созданию благоприятного правового режима для развития технологий, включая выработку этических норм взаимодействия человека и искусственного интеллекта. Стратегия носит рамочный характер — конкретные целевые показатели и перечень мероприятий по их достижению установит федеральный проект в составе нацпрограммы «Цифровая экономика», который должен быть подготовлен до 15 декабря этого года.

Подробнее — в материале “Ъ” «Моральный кодекс строителей интеллекта».

О перспективах использования ИИ в бизнесе — в материале “Ъ” «Искусственный интеллект требует естественного».