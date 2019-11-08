В Боливии протестующие напали на главу города и подожгли мэрию

В четверг, 8 ноября, на мэра небольшого боливийского города Винто Патрисию Арке, поддерживающую президента страны Эво Моралеса, напала толпа протестующих. Они ворвались в здание мэрии с криками «Убийца!», вытащили женщину на улицу, облили ее краской и заставили в таком виде идти по улицам города. Само здание мэрии при этом демонстранты подожгли, сообщает BBC. Позднее на место прибыла полиция и освободила госпожу Арке.

Поводом для нападения стал слух о гибели одного из демонстрантов в ходе столкновений с приверженцами президента страны Эво Моралеса. Протестующие против его переизбрания обвинили мэра города в том, что она организовала приезд сторонников господина Моралеса в город на автобусах, чтобы те разогнали противников президента.

Эво Моралес отреагировал на случившееся в Twitter, заявив, что госпожа Арке «была жестоко похищена за открытое выражение и защиту своих идеалов».

Кирилл Сарханянц