Россия не присоединится к Договору о запрещении ядерного оружия

Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению. По его словам, ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения.

В сентябре 2017 года секретарь Ватикана по связям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер подписал от имени Святого престола Международный договор о запрещении ядерного оружия. Документ был принят 7 июля 2017 года по итогам Конференции ООН. Ранее Россия не раз отказывалась присоединяться к договору.

«Хочу еще раз со всей ответственностью подчеркнуть, что Россия не намерена присоединяться этому договору»,— сказал глава МИД России (цитата по ТАСС). Господин Лавров подчеркнул, что Россия разделяет задачу построения безъядерного мира, однако добиваться этой цели, по его словам, «следует не такими односторонними и достаточно аррогантными методами, на которых основывается этот документ».

Российский министр назвал «опасной и иллюзорной» тенденцию «принуждения ядерных держав отказаться от имеющихся ядерных арсеналов без какого-либо учета их интересов в сфере безопасности, в сфере стратегических реалий».

При этом он считает маловероятными планы по возможному созданию мира, свободного от ядерного оружия. «Это беллетристика. Если спросить меня, то я был бы за»,— добавил дипломат.

Сергей Лавров отметил, что риски и угрозы распространения ядерного оружия должны устраняться на базе строгого соблюдения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), уважая и обеспечивая баланс между тремя его составляющими — нераспространение, разоружение и мирное использование атомной энергии.

Россия, США и Великобритания являются депозитариями ДНЯО. При этом Россия и США совокупно обладают более чем 95% ядерных вооружений в мире, оставаясь, таким образом, ядерными сверхдержавами. Договор вступил в силу 5 марта 1970 года.

О том, что ждет ДНЯО,— в материале “Ъ” «Игры с ядерным оружием».