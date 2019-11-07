Игры с ядерным оружием

До начала работы Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) остается полгода. К этому ключевому форуму в области международной безопасности активно готовятся как в России, так и в США. На наших двух странах лежит особая ответственность. Во-первых, и Россия, и США (наряду с Великобританией) являются депозитариями ДНЯО — хранителями его буквы. Во-вторых, и это главное: Россия и США совокупно обладают более чем 95% ядерных вооружений в мире, оставаясь, таким образом, ядерными сверхдержавами. Готовы ли Москва и Вашингтон к тому, чтобы, действуя ответственно и сообща, обеспечить устойчивость ДНЯО?

Накоплен солидный опыт восьми обзорных конференций. В ходе некоторых (например, в 2015 году) Россия и США сделали ставку на «блейм-гейм» — взаимные обвинения. Однако есть и противоположный опыт: «кооперейшн-гейм», когда упреки уступают место сотрудничеству. Так было в 1995 году, когда в итоге удалось продлить ДНЯО бессрочно.

Вижу три сценария. Первый — «идеальный». В календарях по обе стороны океана жирно обводят 5 марта 2020 года. В этот день исполнится 50 лет с тех пор, как СССР и США, отложив взаимные разногласия, одновременно ратифицировали ДНЯО. Наши страны подали тогда пример, достойный подражания. В 50-ю годовщину этого события двум нашим лидерам следует принять совместное заявление, подтверждающее их приверженность принципам ДНЯО, а также их отрицание ядерной войны, в которой не может быть победителя. Больше того, именно в этот день они должны подкрепить это заявление конкретикой: продлением действующего Договора о стратегических наступательных вооружениях на 5-летний период. Мир этого ждет.

Второй сценарий: «сообразить на троих». Согласно ему, стратегический диалог между Россией и США уже невозможен, если не позвать третьего — Китай. Логика такая: пусть ядерный арсенал Китая значительно меньше, чем у России или у США, зато его стратегический потенциал становится соизмеримым с ними. Находясь в Вашингтоне, я заметил, что там склоняются именно к такому сценарию. Только вот у Китая готовности подключиться к такому процессу сегодня не просматривается. «Женить» Китай вопреки его воле мы не сможем. Интересам же России отвечает подключение к процессу сокращения ядерных вооружений как Китая, так и Франции с Великобританией (они тоже пока отмалчиваются). Продвижение к такому сценарию возможно, но потребует десятка лет. А есть задачи неотложные. Их России и США предстоит решать «в паре» — пока со временем мы не выйдем на «тройку» или, оптимально, на «пятерку».

Третий сценарий: продолжение «блейм-гейм». Это как раз то, что пока происходит. США не хотят координировать свои позиции с Россией. Вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Ставят под сомнение немногие еще живые договоры в сфере контроля над вооружениями. Держат свое ядерное оружие за пределами собственной территории… Еще немного, и этот сценарий может стать реальностью. А это подточит устойчивость ДНЯО. Иран, Саудовская Аравия, Южная Корея, Бразилия, Япония — все они по разным причинам, но одинаково пристально вглядываются: устоит ДНЯО или же будет открыт путь к ядерной анархии?

Работая по вопросам ДНЯО последние четверть века, я не понаслышке знаю, что «идеальные сценарии» срабатывают редко. Однако если сегодня, отбрасывая эгоизм, не поставить планку высоко, то скоро сценарии будут уже писаться вне зависимости от желания Москвы и Вашингтона.

Владимир Орлов, директор ПИР-Центра