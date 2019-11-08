Греция хочет приманить инвесторов

Греция готова поспорить с Кипром за статус главного европейского офшора. Власти республики планируют запустить программу налогового резидентства. Предполагается, что иностранные бизнесмены, которые пожелают сменить юрисдикцию, получат в Греции налоговые льготы. Станет ли страна новым европейским офшором? И будет ли переезд в Грецию выгодным для предпринимателей? Выяснял Александр Рассохин.

После кризиса 2008 года Греция не может восстановиться до сих пор. От экономического краха ее спасли лишь кредиты Евросоюза и МВФ на четверть триллиона евро. Чтобы отдать их, стране понадобится не одно десятилетие.

Одна из мер — привлечение богатых инвесторов. Ради вложений из-за рубежа власти готовы снизить ставку налога на прибыль, в два раза сократить налог на дивиденды, а также ввести единый налог на весь доход. Для тех, кто инвестирует в экономику €500 тыс. в течение первых трех лет в статусе налогового резидента, единый налог составит €100 тыс. каждый год и в два раза меньше — если вложения достигнут €1,5 млн. А для готовых инвестировать €3 млн — налог составит всего €25 тыс. Кроме того, в Греции нужно будет провести 183 дня в году.

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Похожие программы есть и в других европейских странах. Однако у Греции — явные преимущества, говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров: «Безусловно, Греция получит большие преимущества по сравнению даже с Кипром и Италией, поскольку расходы на проживание в Греции намного ниже, а погодные условия лучше, чем во многих европейских странах.

Плюс Кипр — это все-таки островное государство, а из Греции вы можете попасть в любой уголок Европы».

Будет ли греческое налоговое резидентство выгодным для российских предпринимателей? При первом рассмотрении кажется, что условия должны быть интересны бизнесменам, говорит глава юридической практики UFG Wealth Management Николай Варгасов, однако, дело, как всегда, в мелочах: «Что это должны быть за инвестиции — пока непонятно. Достаточно ли будет просто инвестировать, например, в государственные облигации или же нужно инвестировать в реальный бизнес, нанимать какой-то офис или покупать недвижимость? От этого многое зависит, потому что люди, которые допускают смену налогового резидентства, чаще всего не хотят глубоко погружаться в ту страну, в которую переезжают».

Кипр после жесткой критики со стороны Брюсселя вынужден был проверять ранее выданные «золотые паспорта» и ужесточать правила для получения гражданства. 6 ноября стало известно, что Кипр лишил документов 26 иностранцев. Власти признают, что допускали ошибки при выдаче «золотых паспортов».

На этом фоне привлекательность страны для крупных инвесторов снижается, а знамя «неофициально главного офшора Европы» может достаться Греции, не исключает партнер ФБК Legal Александр Ермоленко: «Если можно стать гражданином Евросоюза и платить меньше налогов, то это, возможно, войдет в моду, особенно на фоне того, что в целом сейчас ситуация в мире меняется не в пользу офшоров.

Если можно иметь какие-то условия, похожие на офшорные, но при этом так не называться, я думаю, это может быть популярно».

Помимо налогового резидентства, власти Греции планируют запустить и программу получения гражданства за инвестиции. Условия похожи на те, что есть у того же Кипра, говорит директор по маркетингу компании Henley & Partners Ирина Симонян. Она уверена, что Греция может составить конкуренцию острову и по этому направлению: «Получить гражданство можно будет при инвестициях от €2 млн в недвижимость, также необходимо будет владеть одной резидентской недвижимостью для подтверждения проживания, которая должна стоить не менее €500 тыс. И не менее €50 тыс. необходимо тратить на обслуживание такой недвижимости».

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Впрочем, некоторые аналитики призывают не торопиться с прогнозами и посмотреть на опыт Италии. Два года назад республика запустила программу идентичную греческой, но популярнее кипрской так и не стала. По информации Bloomberg, правительство Греции планирует вынести поправки в налоговое законодательство на голосование в конце ноября.