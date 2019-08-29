Швейцария расскажет ФНС о счетах россиян

Этой осенью ФНС получит информацию о счетах россиян в Швейцарии. В ближайшее время страны начнут автоматически обмениваться финансовой информацией. Предполагалось, что налоговая служба получит сведения о капиталах граждан России в швейцарских банках еще в прошлом году.

Но начало обмена перенесли на 2019-й, объяснила “Ъ FM” директор группы по оказанию юридических услуг банкам и финансовым институтам PwC Legal Ксения Грицепанова: «Автоматический обмен означает, что никакой запрос не нужен, а налоговые сами передают информацию друг другу. Единственное — Швейцария хотела участвовать в этом еще с 2018 года, тем не менее в отношении России она сделала специальный carve-out и сказала, что Москве они пришлют информацию впервые в 2019-м. ФНС не очень охотно рассказывает о том, как именно обрабатывает эту информацию.

Видимо, происходит какое-то сопоставление данных, приходящих от других налоговых органов, с теми, которые ведомство получает непосредственно от граждан.

Если физическое лицо по каким-то причинам не уведомило российскую налоговую о наличии иностранного счета или о получении доходов из зарубежных источников, связанных, например, с Швейцарией, тогда отправка этой информации в Россию может вызвать определенные вопросы со стороны ФНС».

Прежде Швейцария была одной из самых популярных иностранных юрисдикций у россиян. Но после новости о том, что страны начнут обмениваться информацией, многие из инвесторов поспешили либо вывести деньги из швейцарских банков, либо сменить налоговое резидентство, рассказал “Ъ FM” партнер Paragon Advice Group Александр Захаров: «Швейцарские кредитные организации сами выгоняли клиентов, которые их не устраивали. Это, безусловно, свидетельствовало о том, что российские банки получили серьезный приток капитала из-за рубежа.

Если говорить о тех, кто менял налоговое резидентство, то здесь все происходило иным образом. Люди, по сути, предоставляли информацию уже в кредитные организации, если их устраивали новые документы с налоговым резидентством, допустим, на Кипре, в Монако или в Объединенных Арабских Эмиратах, тогда швейцарский банк говорил: вы наш клиент, деньги заработаны на основе коммерции, появились из понятных, законных источников. По информации из доклада департамента финансов Швейцарии следует, что, например, Великобритания ничего в автоматическом режиме России не предоставляла. Помимо Кипра, Дубая, Монако, большое количество интересантов пошло за налоговым номером в Соединенное Королевство, которое с этого года заявило о том, что оно в Россию передавать ничего не собирается».

Почему Британия прекратила автообмен сведениями с Россией Читать далее

Автоматический обмен финансовой информацией с другими странами начал действовать в прошлом году. Россия получила сведения из 58 юрисдикций.

Александр Рассохин