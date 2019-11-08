Войне конец, ура войне

Еще недавно дело шло к тому, что Китай и США подпишут первое перемирие в двухлетней торговой войне. Как рассказывали мне чиновники с обеих сторон еще в середине октября, текст соглашения уже почти готов, утрясаются последние детали. Конструктивной оказалась идея делить переговоры на фазы. Так, например, в рамках первой фазы США рассчитывали отменить некоторые из введенных ранее тарифов против китайского импорта в обмен на шаги КНР в области уважения чужой интеллектуальной собственности. Стороны не решили бы свои коренные противоречия. Однако председателю Си Цзиньпину это позволило бы успокоить население провинций-экспортеров и немножко подстегнуть тормозящую экономику, а президенту Дональду Трампу — написать серию твитов о выигрыше «наших патриотичных фермеров» и хотя бы на время успокоить фондовый рынок. За год до выборов господину Трампу такие новости пришлись бы очень кстати.

Но затем власти Чили решили отменить саммит АТЭС из-за протестов, а именно там господа Трамп и Си собирались подписать перемирие. Когда стало понятно, что для оформления первой фазы сделки нужен будет отдельный саммит Трамп—Си, переговорщики с обеих сторон решили вновь начать торговаться (см. также текст на стр. 2). Американская команда, по словам моих собеседников в Вашингтоне, хочет получить четко прописанные гарантии по закупкам продукции в США, а также закрепить обязательства КНР в сфере интеллектуальной собственности в максимально жестком виде. Кроме того, американцы хотят, чтобы подписание проходило на территории США — тогда бы все выглядело так, будто побежденный китайский лидер приехал смиренно просить мира. Китайцы же пытаются добиться максимальной отмены ранее введенных тарифов и отбиваются от подписания сделки в США. Чем ближе к Новому году, тем больше давление на Белый дом, рассуждают в Пекине, а значит, надо оттягивать сделку до последнего, чтобы выбить самые лучшие условия. Все, кто хоть раз вел переговоры с китайцами, знают: если у вас есть внутренний дедлайн для подписания соглашений и уже куплены обратные билеты, партнеры будут тянуть до последнего и не идти на уступки в надежде, что вы сломаетесь раньше.

Но расчет китайцев на сей раз может оказаться неверным. Как показывают фокус-группы, которые проводились в США осенью, электорат господина Трампа готов его поддержать, даже если он не заключит сделки с Китаем в ближайший год. Кроме того, украинский скандал и угроза импичмента заставляют президента Трампа держать в голове вариант, что ему понадобится тема для переключения общественного внимания. Угрозы начать войну на Ближнем Востоке или на Корейском полуострове уже пускались в ход, но ничто не сравнится по эффективности с очередным наездом на Китай. Так что ожидать перемирия в торговой войне в ближайший год точно не стоит.