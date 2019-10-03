Черногория завлекает инвесторов недвижимостью

Черногория будет выдавать гражданство за инвестиции. С 3 октября власти страны начали принимать заявки на участие в программе. Стоимость так называемого «золотого паспорта» будет зависеть от региона, в котором инвестор захочет купить недвижимость. Например, в северной и центральной областях страны минимальный платеж — €250 тыс., плюс дополнительные взносы.

Затем придется пройти строгую процедуру проверки благонадежности. При этом количество участников программы ограничено: власти готовы рассмотреть не больше 2 тыс. заявлений, говорит директор по маркетингу компании Hanley&Partners Ирина Симонян: «Условия программы — это инвестиции от €450 тыс. за одобренные правительством объекты недвижимости в прибрежном районе и Подгорице и €250 тыс. на проекты в северном или центральном регионе. Помимо этого инвестору необходимо сделать благотворительный взнос в фонд в размере €100 тыс. и оплатить государственную пошлину — это €15 тыс. за главного заявителя и €10 тыс. за членов семьи. И если членов семьи будет более четырех, то это €50 тыс. за каждого дополнительного члена семьи. Участники программы смогут сохранить свое первое гражданство. Однако дети, которые включены в заявление, могут получить его только по достижении ими 18 лет. Черногория пока не является членом Евросоюза, поэтому паспорт страны не позволит жить и работать в ЕС. Однако граждане Черногории могут без визы посещать более 120 стран мира, включая все страны Шенгенской зоны. Черногория может быть интересна тем, для кого важно иметь безвизовый доступ в Евросоюз, то есть программа для получения трэвел -документа».

Подобные программы выдачи гражданства за инвестиции существуют в 20 странах ЕС, правда, там, чтобы получить паспорт, придется заплатить гораздо больше. На Мальте — €1 млн, а на Кипре — €2,5 млн. В Австрии цены еще выше, но там вкладываться придется в местные предприятия, а не недвижимость.

Черногория может вступить в ЕС в ближайшие несколько лет, и как только это произойдет, стоимость «золотого паспорта» страны существенно увеличится, отмечает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. По его словам, сейчас там очень комфортные условия для ведения бизнеса: «Там облегченный комплаенс, достаточно мягкие правила, похожие на те, которые существовали на Кипре до ужесточения в этом году. И суммы, которые сейчас предъявляются для участия в программе гражданство за инвестиции в Черногории после вступления в Евросоюз, конечно же, будут сопоставимы с теми ценами, которые существуют на Мальте, Кипре. Также будет более серьезная проверка. Если говорить о развитии каких-то бизнес-проектов, это интересное направление. Банки Черногории нормально работают с выходцами из бывших советских республик. Это достаточно либеральная пока страна. Она не ограничена регуляторным воздействием со стороны Евросоюза.

Но правила поменяются, нельзя исключать, что Черногория встанет на путь Венгрии и Польши, и там для малого бизнеса ставка налога 9%».

Ранее европейские власти несколько раз призывали страны ЕС прекратить выдавать паспорта за инвестиции. Они утверждают, что такие программы используются многими недобросовестными предпринимателями для отмывания денег. И чаще всего они это делают через Кипр или Мальту, поскольку там невнимательно проверяют происхождение капиталов.