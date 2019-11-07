РБК: МВД разработает механизм ареста криптовалюты

В России до конца 2021 года разработают механизм ареста и конфискации виртуальных активов, сообщает РБК со ссылкой на источник. Однако для этого потребуется признать криптовалюту на законодательном уровне либо товаром, либо денежным эквивалентом.

Предложения по выработке механизма должно сформировать МВД совместно с Росфинмониторингом, Генпрокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом, ФСБ, ФТС, ФСПП и Верховным судом. По данным члена экспертного совета Госдумы учредителя АНО «ПравоРоботов» Никиты Куликова, под виртуальными активами в первую очередь понимаются криптовалюты. Он считает, что к ним должны применять обычную практику изъятия имущества.

Ранее Верховный суд признал криптовалюту средством отмывания денег. По версии суда, цифровые деньги должны подпадать под статью о легализации преступных доходов. В 2018 году Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы включил виртуальные активы должника-банкрота в конкурсную массу.

Подробнее о прецеденте по изъятию криптовалюты — в материале “Ъ” «Статус криптовалют определен».

О спорах по вопросу криптовалюты в судебной практике — в публикации “Ъ” «Цифра без закона».