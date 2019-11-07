Главные новости к утру 7 ноября

Одна из запущенных Израилем в направлении Сирии противоракет «Праща Давида» попала в руки сирийцев и была отправлена в Россию, сообщают СМИ. Две ракеты были запущены для перехвата тактических ракет SS-21 «Точка», недавно поступивших на вооружение ВС Сирии. Об отношениях с Израилем

Счетная палата выявила существенные риски для устойчивого роста численности населения России. Их причиной является ускоряющаяся четвертый год убыль населения. О показателях

Иран начал процесс обогащения урана на ядерном объекте в Фордо. Газ был подан в 1044 центрифуги. Это произошло после успешного завершения всех приготовлений.

Что нужно знать об иранской ядерной сделке Читать далее

Футболисты российского «Локомотива» проиграли итальянскому «Ювентусу» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1. Подробнее

Как стало известно “Ъ”, признание Минюстом РФ ранее судимого участника боевых действий из Донецкой народной республики (ДНР) лицом, чье пребывание нежелательно на территории России, не стало основанием для его депортации на восток Украины. Судебные власти решили, что возвращение на историческую родину может оказаться опасным для его здоровья и даже жизни. Обычных граждан ДНР и Украины продолжают высылать из России, даже если они оказываются в населенных пунктах, где время от времени ведутся боевые действия.

Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте. Такой вывод следует из исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research.

О предстоящих 7 ноября событиях читайте в анонсе “Ъ”.