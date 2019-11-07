Главные анонсы 7 ноября

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примут участие в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На полях форума главы двух стран проведут переговоры. О двусторонних отношениях

Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест фигурантов «московского дела» Владимира Емельянова, Никиты Чирцова, Андрея Баршая. Они обвиняются в применении насилия против представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК) на несанкционированной акции 27 июля. По версии следствия, господин Емельянов якобы удерживал силой сотрудника Росгвардии, мешая ему выполнять служебные обязанности, господин Чирцов толкнул росгвардейца, причинив ему физическую боль, а господин Баршай, «напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину». О протестах в Москве и их последствиях

Люблинский суд в Москве рассмотрит дело восьмерых участников движения «Нового величия». Их обвиняют в участии в экстремистской организации (части 1 и 2 статьи 282.1 УК). О ходе судебного процесса

Что нужно знать о деле «Нового величия» Читать далее

В Будапеште и Краснодаре состоятся матчи группового этапа Лиги Европы UEFA. «Ференцварош» (Венгрия) встретится с ЦСКА (Россия) на стадионе «Гроупама Арена», а «Краснодар» (Россия) сыграет с «Трабзонспором» (Турция) на стадионе «ФК Краснодар».