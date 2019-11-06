«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов UEFA

Футболисты российского «Локомотива» проиграли итальянскому «Ювентусу» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ювентуса».

Голы забили: Рэмзи (3), Коста (93) — Минарчук (12).

По итогам встречи «Ювентус» занимает первое место в турнирной таблице, «Локомотив» — на третьей строчке. Следующую игру «Локомотив» проведет 26 ноября против немецкого «Байера».

О матче читайте в публикации “Ъ” «"Локо" мотив не спел».