В Краснодаре возбуждено дело за деятельность нежелательной организации

В отношении краснодарского юриста Юлии Федотовой возбуждено административное дело по статье «Осуществлении деятельности нежелательной организации» (20.33 КоАП). Как сообщают источники “Ъ-Кубань”, женщина репостнула видео со скандальным краснодарским поэтом Максимом Дроздовым, на котором он читает свои стихи. По данным прокуратуры Западного округа кубанской столицы, на вечере, где поэт читал стихи, присутствовал логотип «Открытой России». Это организация, напомним, была признана в России «нежелательной».

По данным «Свободных медиа», из-за репоста этого же видео был составлен протокол по аналогичной статье в отношении самого господина Дроздова. Мировой суд в итоге прекратил это дело за истечением срока давности. В суде поэта защищала Юлия Федотова.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, 24 июля 2019 года Краснодарский краевой суд постановил прокурору извиниться перед поэтом Дроздовым.

Василий Хитрых