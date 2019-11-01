Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Если вам кажется, что все это вы уже видели, то это потому, что все это вы уже видели. Даже экшен-сцены, эволюционирующие от масштабных к разухабистым, а потом и вовсе смехотворным и в конце концов утомительным, почти все позаимствованы из “Терминатора-2” — только в них больше компьютерной графики и меньше эмоций.

В соответствии с веяниями времени спаситель человечества теперь не какой-то будущий мессия мужского пола, а женщина, к тому же мексиканка, и суперсолдат тоже женщина. Однако их обеих легко и непринужденно обходит по части крутости постаревшая, но все такая же непреклонная Сара Коннор, которая одним своим появлением напоминает, что Кэмерон делал сильных женщин героинями своих фильмов, когда это еще не считалось специальным достижением».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «“Терминатор” собрался с сиквелами»