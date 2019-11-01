Прокатная десятка

31 октября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых новые истории о Терминаторе и семейке Аддамс, аниме «Дитя погоды», эротическая драма Нигины Сайфуллаевой «Верность» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.
Кинокритик Юлия Шагельман: «Если вам кажется, что все это вы уже видели, то это потому, что все это вы уже видели. Даже экшен-сцены, эволюционирующие от масштабных к разухабистым, а потом и вовсе смехотворным и в конце концов утомительным, почти все позаимствованы из “Терминатора-2” — только в них больше компьютерной графики и меньше эмоций.
В соответствии с веяниями времени спаситель человечества теперь не какой-то будущий мессия мужского пола, а женщина, к тому же мексиканка, и суперсолдат тоже женщина. Однако их обеих легко и непринужденно обходит по части крутости постаревшая, но все такая же непреклонная Сара Коннор, которая одним своим появлением напоминает, что Кэмерон делал сильных женщин героинями своих фильмов, когда это еще не считалось специальным достижением».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «“Терминатор” собрался с сиквелами»
Обзор “Ъ-Weekend”: «Первая за много лет в российском кино эротическая драма. Фильм был в конкурсе “Кинотавра”, где получил диплом жюри, вызвал почти скандальную реакцию зрителей, а также успел снискать репутацию манифеста женской чувственности».
Подробнее о фильме — в интервью режиссера “Ъ-Weekend” «Никто не снимает секс ради секса»
Кинокритик Алексей Васильев: «Показывая Токио, Синкай выбирает самые растиражированные локации вроде перекрестка Сибуя, пропускающего одномоментно 3 тыс. пешеходов (в новом фильме он тоже будет), но раскрывает в них то, что почитается высшим смыслом в японском искусстве: моно-но аварэ — печальное очарование вещей. Он задействует драматичную атмосферу (небывалый снегопад, игра теней в предзакатный час или, как в новом фильме, затяжной ливень) и изобретает неожиданные ракурсы».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Солнце по вызову»
Кинокритик Андрей Плахов: «Все фильмы Андрея Смирнова исследуют травмы разных советских эпох — революции и Гражданской войны, подавления крестьянских мятежей, Великой Отечественной и брежневского застоя. На сей раз режиссер обратился к самому светлому времени — оттепели, однако и оно чрезвычайно травматично. Затаились, чуть отодвинулись в тень, но никуда не исчезли инквизиторы-гэбэшники, добровольные стукачи, номенклатурные монстры. То же самое случилось во время перестройки: уж Смирнов, возглавлявший в ту пору Союз кинематографистов, знает это, как никто. То, что зима политических репрессий всегда готова вернуться, не есть ли это вечная российская планида? Горечь, разлитая в фильме, сильна, но столь же сильно стремление к другой исторической перспективе. Мы цепляемся за свое прошлое, хотим сохранить его нетронутым не только с тем хорошим, что в нем было, но и со всеми грехами и преступлениями. Говорим, что можем повторить. Наверняка можем. Но не должны».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Неглобальное потепление»
Кинокритик Василий Степанов: «Фильм Кена Лоуча, который был представлен в основном конкурсе Канна, но остался без призов — впрочем, для 83-летнего британского классика, дважды лауреата “Золотой пальмовой ветви”, как и для его зрителей, этот факт едва ли имеет значение. “Извините, мы вас не застали” — еще один фильм Лоуча о бесправии рабочего человека. И пока другие режиссеры описывают ужасы жизни угнетенных меньшинств, Лоуч обращает внимание на то самое "большинство", которое превратилось в разменную монету для игр политиков-популистов, вновь и вновь возвращаясь к людям, которыми интеллектуальное кино давно перестало интересоваться».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Новые бедные и старый рассерженный»
Кинокритик Станислав Ростоцкий: «Экранизация одноименного бестселлера Дмитрия Глуховского с Александром Петровым в роли студента Ильи Горюнова, по ложному обвинению в хранении наркотиков отсидевшего семь лет. Обстоятельства, которые в реальности вызывают социальные протесты, в фильме остаются декорациями классического нуара».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Могильное приложение»
Кинокритик Василий Степанов: «Фильм дебютантов Тайлера Нильсена и Майка Шварца — одиссея по американскому Югу 22-летнего героя с синдромом Дауна, сбежавшего из казенного учреждения. Главную роль в фильме, где снялись Дакота Джонсон, Шайя Лабаф и Брюс Дерн, играет актер с синдромом Дауна Закари Готтзаген, подаривший своему герою часть собственной биографии, а зрителям — историю о том, что людей без особенностей не бывает».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Нежный орешек»
Кинокритик Юлия Шагельман: «Первая “Малефисента” была, в сущности, маленькой сказкой с понятной моралью, хоть и не без логических дыр, впрочем, для сказки простительных. Вторая разрослась во всех отношениях. Мало того, что идет она два часа, так еще и художники-постановщики и мастера визуальных эффектов в работе над ней явно получили возможность оторваться по полной. Поэтому одни кадры похожи на взрыв на фабрике разноцветной сахарной ваты, а другие — на “Аватар” для самых маленьких».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Медведь в роли дракона»