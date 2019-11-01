02 ноября, суббота
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ

Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 2–4 ноября

от

31 октября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых новые истории о Терминаторе и семейке Аддамс, аниме «Дитя погоды», эротическая драма Нигины Сайфуллаевой «Верность» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.


Терминатор: Темные судьбы
Семейка Аддамс
Верность
Дитя погоды
Француз
Извините, мы вас не застали
Текст
Zомбилэнд: Контрольный выстрел
Арахисовый сокол
Малефисента: Владычица тьмы
Терминатор: Темные судьбы ?(Terminator: Dark Fate, 2019)

Терминатор: Темные судьбы

Режиссер: Тим Миллер
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Наталия Рейес
Жанр: фантастика, боевик / США, Китай / 128 мин.
В прокате: с 31 октября

Кинокритик Юлия Шагельман: «Если вам кажется, что все это вы уже видели, то это потому, что все это вы уже видели. Даже экшен-сцены, эволюционирующие от масштабных к разухабистым, а потом и вовсе смехотворным и в конце концов утомительным, почти все позаимствованы из “Терминатора-2” — только в них больше компьютерной графики и меньше эмоций.

В соответствии с веяниями времени спаситель человечества теперь не какой-то будущий мессия мужского пола, а женщина, к тому же мексиканка, и суперсолдат тоже женщина. Однако их обеих легко и непринужденно обходит по части крутости постаревшая, но все такая же непреклонная Сара Коннор, которая одним своим появлением напоминает, что Кэмерон делал сильных женщин героинями своих фильмов, когда это еще не считалось специальным достижением».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «“Терминатор” собрался с сиквелами»

Семейка Аддамс (The Addams Family, 2019)

Семейка Аддамс

Режиссеры: Грег Тирнан, Конрад Вернон
Жанр: анимационный, комедия, фэнтези / Великобритания, Канада, США / 86 мин.
Слоган: «Думаете, ваша семейка странная?»
В прокате: с 31 октября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Герои комиксов Чарльза Аддамса, ставших киноклассикой благодаря дилогии Барри Зонненфельда, возвращаются на этот раз в анимационной версии. Ее авторы Конрад Вернон и Грег Тирнан прославились как авторы “Полного расколбаса” по сценарию Сета Рогена — стыдного и смешного полнометражного мультфильма для взрослых про приключения сосисок в мире людей. В новом мультфильме Аддамсы спускаются с гор в идеальный пластмассовый мир, чтобы отдать детей в школу, и предсказуемо ведут себя как готы на ванильной вечеринке. Правда, немного обидно, что стиль жизни семейки в итоге списывается на подростковой возраст, но любые другие мотивировки вряд ли подошли бы для возрастного рейтинга 6+».
Верность (2019)

Верность

Режиссер: Нигина Сайфуллаева
В ролях: Александр Паль, Евгения Громова
Жанр: драма / Россия / 82 мин.
Слоган: «Веришь или врешь?»
В прокате: с 31 октября

Обзор “Ъ-Weekend”: «Первая за много лет в российском кино эротическая драма. Фильм был в конкурсе “Кинотавра”, где получил диплом жюри, вызвал почти скандальную реакцию зрителей, а также успел снискать репутацию манифеста женской чувственности».

Подробнее о фильме — в интервью режиссера “Ъ-Weekend” «Никто не снимает секс ради секса»

Дитя погоды (Tenki no ko, 2019)

Дитя погоды

Режиссер: Макото Синкай
Жанр: аниме / Япония / 114 мин.
В прокате: с 31 октября

Кинокритик Алексей Васильев: «Показывая Токио, Синкай выбирает самые растиражированные локации вроде перекрестка Сибуя, пропускающего одномоментно 3 тыс. пешеходов (в новом фильме он тоже будет), но раскрывает в них то, что почитается высшим смыслом в японском искусстве: моно-но аварэ — печальное очарование вещей. Он задействует драматичную атмосферу (небывалый снегопад, игра теней в предзакатный час или, как в новом фильме, затяжной ливень) и изобретает неожиданные ракурсы».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Солнце по вызову»

Француз (2019)

Француз

Режиссер: Андрей Смирнов
В ролях: Антон Риваль, Александр Балуев, Евгения Образцова
Жанр: драма / Россия / 128 мин.
В прокате: с 31 октября

Кинокритик Андрей Плахов: «Все фильмы Андрея Смирнова исследуют травмы разных советских эпох — революции и Гражданской войны, подавления крестьянских мятежей, Великой Отечественной и брежневского застоя. На сей раз режиссер обратился к самому светлому времени — оттепели, однако и оно чрезвычайно травматично. Затаились, чуть отодвинулись в тень, но никуда не исчезли инквизиторы-гэбэшники, добровольные стукачи, номенклатурные монстры. То же самое случилось во время перестройки: уж Смирнов, возглавлявший в ту пору Союз кинематографистов, знает это, как никто. То, что зима политических репрессий всегда готова вернуться, не есть ли это вечная российская планида? Горечь, разлитая в фильме, сильна, но столь же сильно стремление к другой исторической перспективе. Мы цепляемся за свое прошлое, хотим сохранить его нетронутым не только с тем хорошим, что в нем было, но и со всеми грехами и преступлениями. Говорим, что можем повторить. Наверняка можем. Но не должны».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Неглобальное потепление»

Извините, мы вас не застали (Sorry We Missed You, 2019)

Извините, мы вас не застали

Режиссер: Кен Лоуч
В ролях: Крис Хитченс, Дэбби Ханивуд
Жанр: драма / Великобритания, Франция, Бельгия / 101 мин.
В прокате: с 31 октября

Кинокритик Василий Степанов: «Фильм Кена Лоуча, который был представлен в основном конкурсе Канна, но остался без призов — впрочем, для 83-летнего британского классика, дважды лауреата “Золотой пальмовой ветви”, как и для его зрителей, этот факт едва ли имеет значение. “Извините, мы вас не застали” — еще один фильм Лоуча о бесправии рабочего человека. И пока другие режиссеры описывают ужасы жизни угнетенных меньшинств, Лоуч обращает внимание на то самое "большинство", которое превратилось в разменную монету для игр политиков-популистов, вновь и вновь возвращаясь к людям, которыми интеллектуальное кино давно перестало интересоваться».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Новые бедные и старый рассерженный»

Текст (2019)

Текст

Режиссер: Клим Шипенко
В ролях: Александр Петров, Кристина Асмус, Иван Янковский
Жанр: драма, триллер / Россия / 132 мин.
В прокате: с 24 октября

Кинокритик Станислав Ростоцкий: «Экранизация одноименного бестселлера Дмитрия Глуховского с Александром Петровым в роли студента Ильи Горюнова, по ложному обвинению в хранении наркотиков отсидевшего семь лет. Обстоятельства, которые в реальности вызывают социальные протесты, в фильме остаются декорациями классического нуара».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Могильное приложение»

Zомбилэнд: Контрольный выстрел (Zombieland: Double Tap, 2019)

Zомбилэнд: Контрольный выстрел

Режиссер: Рубен Фляйшер
В ролях: Вуди Харрельсон, Джейси Айзенберг, Эмма Стоун, Эибгейл Бреслин
Жанр: хоррор, комедия / США / 99 мин.
В прокате: с 24 октября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Продолжение комедийного зомби-хоррора Рубена Фляйшера про приключения Вуди Харрельсона, Джейси Айзенберга, Эммы Стоун и Эбигейл Бреслин в Америке, большинство жителей которой превратились в ходячих мертвецов. Первый фильм, вышедший в 2009-м, и тогда радикально отличался от прочих зомби-фильмов отсутствием какого бы то ни было подтекста: ходячие мертвецы в нем не символизировали ничего, кроме самих себя. За прошедшее десятилетие образ зомби в мировой культуре оказался еще более политически нагруженным, поэтому новая серия фильма, где зомби — это просто зомби, в которых белый человек может без лишних раздумий разрядить дробовик, выглядит вызывающе старомодно и, кажется, становится от этого только еще более смешной».
Арахисовый сокол (The Peanut Butter Falcon, 2019)

Арахисовый сокол

Режиссеры: Тайлер Нильсен, Майк Шварц
В ролях: Закари Готтзаген, Дакота Джонсон, Шайя Лабаф, Брюс Дерн
Жанр: драма, комедия, приключения / США / 97 мин.
В прокате: с 24 октября

Кинокритик Василий Степанов: «Фильм дебютантов Тайлера Нильсена и Майка Шварца — одиссея по американскому Югу 22-летнего героя с синдромом Дауна, сбежавшего из казенного учреждения. Главную роль в фильме, где снялись Дакота Джонсон, Шайя Лабаф и Брюс Дерн, играет актер с синдромом Дауна Закари Готтзаген, подаривший своему герою часть собственной биографии, а зрителям — историю о том, что людей без особенностей не бывает».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Нежный орешек»

Малефисента: Владычица тьмы (Maleficent: Mistress of Evil, 2019)

Малефисента: Владычица тьмы

Режиссер: Хоаким Роннинг
В ролях: Анджелина Джоли, Эль Фэннинг, Мишель Пфайффер
Жанр: фэнтези, приключения, семейный / США, Великобритания / 118 мин.
В прокате: с 17 октября

Кинокритик Юлия Шагельман: «Первая “Малефисента” была, в сущности, маленькой сказкой с понятной моралью, хоть и не без логических дыр, впрочем, для сказки простительных. Вторая разрослась во всех отношениях. Мало того, что идет она два часа, так еще и художники-постановщики и мастера визуальных эффектов в работе над ней явно получили возможность оторваться по полной. Поэтому одни кадры похожи на взрыв на фабрике разноцветной сахарной ваты, а другие — на “Аватар” для самых маленьких».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Медведь в роли дракона»

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Профиль пользователя