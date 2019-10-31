«Историю в нашей стране практически не заметили»

Портал The Insider со ссылкой на Telegram-канал Black Mirror опубликовал секретное досье оргкомитета «Россия-2018», завоевавшего право провести в 2018 году в стране Чемпионат мира по футболу. Были опубликованы фрагменты взломанной переписки экс-главы департамента культуры Москвы Сергея Капкова. Источники утверждают, что руководство оргкомитета в марте 2010 года якобы направило досье на всех крупных чиновников FIFA троим адресатам — Сергею Капкову, Аркадию Дворковичу и помощнику Игоря Шувалова Александру Плутнику. Чем эта история грозит нашему футболу, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Скорее всего, те, кто готовил публикацию, были уверены, что она вызовет серьезный резонанс. Но тема не новая. Так, в США уже проводили подобное расследование, готовили доклад на эту тему, задерживали чиновников FIFA, более того, даже Блаттер лично говорил о неких устных договоренностях о проведении Чемпионата мира в России и США. Тогда Америка пролетела, потому что, по словам президента FIFA, Мишель Платини отказался от своих обещаний, и чемпионат мира 2022-го получил Катар.

В те годы, когда мы всерьез рассуждали, отберут у нас ЧМ или нет, подобный документ вызвал бы эффект разорвавшейся бомбы. Но взломанная переписка появляется только сейчас. Мероприятие давно завершилось, а подлинность документа вызывает вопросы, поэтому последствий для нашего футбола не будет, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Знаете, для того, чтобы эта история каким-то образом ударила, нужны не просто высказывания, а конкретные доказательства. В FIFA работают не святые, как и везде, там, безусловно, могут быть определенные нарушения. Какая может быть переписка, когда, по сути дела это, уголовно наказуемое деяние, и все это прекрасно знают».

Конечно, участники этой истории и наши футбольные функционеры комментируя ситуацию, были единодушны. Джорджадзе уверен, что документ фейковый, а Вячаслав Колосков назвал предоставленную переписку «чушью собачей». Скорее всего, в FIFA к ней отнесутся так же, как и в нашей стране — вряд ли грозят какие-то санкции, а вот чиновники, фамилии которых упоминаются в документе, могут попасть в неприятную ситуацию, считает спортивный юрист Артем Пацев: «Людей, которых подозревают в даче или получении взяток, взяли в Швейцарии, потом выдали Соединенными Штатам. Были проведены все следственные действия лично с ними: кому-то дали срок, кто-то сидит».

Но пока ни о каких расследованиях и проверках подлинности предоставленной переписки ни одна организация не сообщает. Даже вездесущая WADA, которая так любит разбираться в разного рода этических нарушениях здесь не причем, уверен Артем Пацев: «С точки зрения нынешней ситуации с WADA и возможным вынесением каких-то рекомендаций комитетом и последующим решением исполкома по российскому вопросу, это никак не связано».

Так что историю с перепиской в нашей стране практически не заметили. Некоторые федеральные каналы вообще не обратили на это никого внимания, хотя фамилии там упоминаются громкие. Например, сообщается, что голос Франца Беккенбауэра оценивался в €4,5 млн — €3 млн до голосования и €1,5 млн после того, как Россия получает право проведения турнира. Повлиять на Платини вроде как можно было через коммерческих партнеров UEFA, а подобраться к самому Блатеру рекомендовалось через племянника, который владеет телевизионными правами FIFA. Понятно, что большинство заинтересованных лиц в Международной федерации футбола тех лет были готовы получить обычную крупную взятку. Конечно, подлинность документа не доказана, но те, кто писал тексты опубликованных писем, разбирались в сути вопроса.

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В переписке упоминается также имя Романа Абрамовича. Указывается, что через него можно было выйти на американского футбольного чиновника Чака Блейзера, который тогда входил в исполком FIFA.