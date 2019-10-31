Счетная палата нашла недостатки в системе господдержки кино

Механизм отбора заявок на поддержку производства отечественных фильмов недостаточно прозрачен, говорится в Бюллетене Счетной палаты. На него обратил внимание РБК.

В состав экспертных советов входят представители киносообщества, являющиеся при этом крупнейшими получателями субсидий. По мнению Счетной палаты, это создает риски финансирования из бюджета аффилированных проектов.

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Счетная палата также заявила об отсутствии четких ориентиров развития отечественного кинематографа на средне- и дальнесрочную перспективу. Несмотря на то, что он включен в Стратегию культурной политики до 2030 года, указанные в документе задачи недостаточны.

Половину фильмов с поддержкой Минкультуры почти никто не посмотрел. На них потратили около 2 млрд руб. за последние пять лет. Некоторые ленты и вовсе не вышли в прокат, сообщали «Ведомости».