Киностудии-должники пополнили черный список

Министерство культуры опубликовало черный список российских киностудий-должников. Теперь вся информация о господдержке кинопроизводителей находится в открытом доступе на сайте ведомства. Онлайн-систему на этой неделе представил глава Минкульта Владимир Мединский. В отдельном списке — компании-должники, которые не вернули Фонду кино заемные деньги за картину. Как это отразится на работе киностудий? И станут ли российские фильмы более успешными в прокате? Выясняла Юлия Жданова.

На первый взгляд, новая онлайн-система напоминает так называемый «позорный столб» — список неплательщиков в открытом доступе. В Министерстве культуры не отрицают, что одна из задач — вернуть государственные деньги. Но главная цель заключается в другом. Список будет полезен самим кинокомпаниям: станет понятно, на какие картины чаще всего выделяют деньги, а Минкульт сможет отслеживать эффективность своей финансовой поддержки.

Онлайн-система представляет собой несколько списков: в одном — информация о кинопроектах последних четырех лет, в другом — перечень компаний, которые получили деньги на фильм, но ленту так и не сняли или не смогли собрать кассу в прокате и вернуть госзаем.

В последнем случае, по контракту кинокомпания все равно должна вернуть деньги, пояснила директор департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова: «Кинокомпаниям нужно возвращать долг Фонду кино. Там достаточно лояльно и с пониманием относятся к этому. Провал в прокате – это трагедия для нас всех. Если, например, продюсер игнорирует все напоминания Фонда кино о необходимости вернуть долг или Министерства культуры — о том, чтобы вовремя сдать картину, то рано или поздно дело может быть передано в арбитражный суд. Комедии, исторические драмы и спортивные драмы – это три самых популярных жанра».

Сейчас в черном списке 17 кинокомпаний. На первом месте «Медиа Арт Студио», которая взяла 110 млн руб. возвратных денег на мелодраму «Герой — Музыка во льду» с Димой Биланом. Но в прокате кинолента собрала в два раза меньше. На втором месте черного списка — кинокомпания «Спутник», которая должна за два фильма 65 млн руб. Речь фэнтези-боевике «Ночные стражи» с Леонидом Ярмольником. Не собрал кассу в прокате и фильм «Танцы», который не вышел на экраны.

Каждый третий российский фильм не окупает госрасходы на производство, констатируют в Министерстве культуры. Впрочем, это не самый низкий показатель в мире, отметил президент кинокомпании «Царь Pictures» Александр Изотов, его студия тоже получает поддержку из госбюджета: «Я думаю, что один из десяти фильмов окупается и приносит прибыль. Но остальные девять тоже нужно снимать для этого.

Важно, исходя из тех цифр, которые мы сейчас увидели, чтобы как-то могла измениться система поддержки фильмов.





Пока непонятно, по какому принципу финансируются кинокомпании».

В сообществе производителей кино новую систему министерства тоже приветствуют. Это поможет снизить коррупцию, а режиссеры смогут сравнить результаты разных компаний, уверен президент российской Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов: «В мировой практике расходы просто списываются. У нас более жесткие условия возврата денег.

Фильм иногда не делается, потому что у режиссера наступает творческий кризис.

Целый ряд киностудий регулярно получает субсидии, но ничего не делает. Открытие данных поможет их выявить».

Как ранее писал "Ъ", лидерами по объемам господдержки остаются три российские кинокомпании. Первая — СТВ Сергея Сельянова, где сняли продолжение фильма «О чем говорят мужчины». На втором месте — студия «ТриТэ» Никиты Михалкова, которая выпустила знаменитые ленты «Экипаж» и «Движение вверх». Замыкает тройку Bazelevs Тимура Бекмамбетова с фильмами «Елки» и «Время первых».

Прошлый год стал для российского кино рекордным по окупаемости. 12 картин заработали в кинотеатрах в два раза больше бюджета, чем было затрачено.