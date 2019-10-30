Миллиарды затерялись в российском кинематографе

Половину фильмов с поддержкой Минкультуры почти никто не посмотрел. А на них потратили около 2 млрд руб. за последние пять лет. Некоторые ленты и вовсе не вышли в прокат, пишет газета «Ведомости». Почему фильмы с господдержкой почти никто не посмотрел? И кто в этом виноват? Об этом — Иван Корякин.

Почти 2 млрд руб. просто затерялись где-то в российском кинематографе. Ни денег, ни фильмов почти никто не видел. До зрителя не дошло больше половины картин, снятых с 2015 года — их посмотрели 10 тыс. человек, что, мягко говоря, мало. Так, аудитория фильма «Бесславные придурки» — а был и такой — 230 зрителей. Продюсер ленты Александр Тютрюмов не привел ни одного зрителя и на другую свою картину «Весури» о малолетних заключенных финских концлагерей.

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Но она даже еще не вышла в прокат, парирует Александр Тютрюмов, который получил на два фильма 56 млн руб. Этого, по его словам, мало, чтобы пробиться в кинотеатры: «Если бы Минкульт давал достаточно денег, тогда можно было бы и в прокат пускать. А так прокатчики даже не разговаривают, а мы снимаем чисто авторское кино. И вот вздохи о том, что Минкульт дал денег, а фильм не прошел, хотя сценарий был утверждет. За такие деньги хорошо, что фильм сделали, а прокат-то как делать?»

Но теперь Александр Тютрюмов рискует остаться без господдержки. Он, как и многие его коллеги, подходит под определение «киножулик» — так Владимир Мединский назвал должников. И такие «деятели» опять же, по словам министра культуры, не получат субсидии, пока не вернут деньги.

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Но им бы себе их вернуть — продюсеры нередко уходят в минус, говорит исполнительный директор Фонда «Кинопрайм» Антон Малышев, ранее он возглавлял Фонд кино: «Да, безусловно, бюджетные деньги, деньги налогоплательщиков – это очень важно. Но государственная поддержка даже по закону не может составлять больше 70%.

По факту она чаще всего составляет меньше 50%, то есть половину денег продюсеры находят сами.

Мы знаем много случаев, когда люди закладывают квартиры для того, чтобы снять кино».

Кино может не окупаться просто потому, что оно плохое. Изучая список российских премьер последних лет в это довольно легко поверить. Поэтому ведомство и ужесточило подход к господдержке. Сам Мединский называл его «недостаточно ответственным».

Еще более безответственно заставлять авторское кино зарабатывать, говорит директор компании «Невафильм» Олег Березин: «Если в качестве KPI будет доля российского кино в прокате, то, естественно, надо снимать фильм типа “Горько” и ничего больше. О том, что этот показатель неэффективен для исключительно государственной поддержки, говорилось уже давно».

Найти иной показатель успешности фильма сложно, особенно для авторских картин. Так что если не сборами, то хотя бы аудиторией и внимаем критиков следует оправдывать вложение бюджетных средств, говорит директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова: «Режиссер должен быть занят художественным наполнением проекта, реализацией своей мечты. Но продюсеры в этот момент не должны зависеть от режиссера, а должны хорошо понимать, на каких фестивалях, площадках представлять кино, чтобы оно окупилось».

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В конце концов можно снимать без господдержки, как Андрей Звягинцев или Алексей Красовский, и собирать миллионную аудиторию. А если Минкультуры будет спонсировать только успешные проекты, чиновники вообще оставят россиян без плохого кино. А критиков — еще и без работы.

За последние пять лет Минкультуры профинансировало 155 картин. Самой кассовой из них стала комедия «Я худею». Ленту посмотрели 2,5 млн человек, она заработала в прокате 600 млн руб.