Миллиарды затерялись в российском кинематографе

Половину фильмов с поддержкой Минкультуры почти никто не посмотрел. А на них потратили около 2 млрд руб. за последние пять лет. Некоторые ленты и вовсе не вышли в прокат, пишет газета «Ведомости». Почему фильмы с господдержкой почти никто не посмотрел? И кто в этом виноват? Об этом — Иван Корякин.
Почти 2 млрд руб. просто затерялись где-то в российском кинематографе. Ни денег, ни фильмов почти никто не видел. До зрителя не дошло больше половины картин, снятых с 2015 года — их посмотрели 10 тыс. человек, что, мягко говоря, мало. Так, аудитория фильма «Бесславные придурки» — а был и такой — 230 зрителей. Продюсер ленты Александр Тютрюмов не привел ни одного зрителя и на другую свою картину «Весури» о малолетних заключенных финских концлагерей.
Но она даже еще не вышла в прокат, парирует Александр Тютрюмов, который получил на два фильма 56 млн руб. Этого, по его словам, мало, чтобы пробиться в кинотеатры: «Если бы Минкульт давал достаточно денег, тогда можно было бы и в прокат пускать. А так прокатчики даже не разговаривают, а мы снимаем чисто авторское кино. И вот вздохи о том, что Минкульт дал денег, а фильм не прошел, хотя сценарий был утверждет. За такие деньги хорошо, что фильм сделали, а прокат-то как делать?»
Но теперь Александр Тютрюмов рискует остаться без господдержки. Он, как и многие его коллеги, подходит под определение «киножулик» — так Владимир Мединский назвал должников. И такие «деятели» опять же, по словам министра культуры, не получат субсидии, пока не вернут деньги.
Но им бы себе их вернуть — продюсеры нередко уходят в минус, говорит исполнительный директор Фонда «Кинопрайм» Антон Малышев, ранее он возглавлял Фонд кино: «Да, безусловно, бюджетные деньги, деньги налогоплательщиков – это очень важно. Но государственная поддержка даже по закону не может составлять больше 70%.
Мы знаем много случаев, когда люди закладывают квартиры для того, чтобы снять кино».
Кино может не окупаться просто потому, что оно плохое. Изучая список российских премьер последних лет в это довольно легко поверить. Поэтому ведомство и ужесточило подход к господдержке. Сам Мединский называл его «недостаточно ответственным».
Еще более безответственно заставлять авторское кино зарабатывать, говорит директор компании «Невафильм» Олег Березин: «Если в качестве KPI будет доля российского кино в прокате, то, естественно, надо снимать фильм типа “Горько” и ничего больше. О том, что этот показатель неэффективен для исключительно государственной поддержки, говорилось уже давно».
Найти иной показатель успешности фильма сложно, особенно для авторских картин. Так что если не сборами, то хотя бы аудиторией и внимаем критиков следует оправдывать вложение бюджетных средств, говорит директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова: «Режиссер должен быть занят художественным наполнением проекта, реализацией своей мечты. Но продюсеры в этот момент не должны зависеть от режиссера, а должны хорошо понимать, на каких фестивалях, площадках представлять кино, чтобы оно окупилось».
В конце концов можно снимать без господдержки, как Андрей Звягинцев или Алексей Красовский, и собирать миллионную аудиторию. А если Минкультуры будет спонсировать только успешные проекты, чиновники вообще оставят россиян без плохого кино. А критиков — еще и без работы.
За последние пять лет Минкультуры профинансировало 155 картин. Самой кассовой из них стала комедия «Я худею». Ленту посмотрели 2,5 млн человек, она заработала в прокате 600 млн руб.
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