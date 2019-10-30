Путин о «Северном потоке-2»: Дания повела себя ответственно

Москва приветствует решение Дании по «Северному потоку-2», заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Дания проявила себя как ответственный участник международного общения, защищающий свои интересы и свой суверенитет, интересы своих основных партнеров в Европе, которые крайне заинтересованы в диверсификации поставок российских углеводородов на европейский рынок»,— сказал господин Путин.

Напомним, сегодня Дания выдала разрешение оператору Nord Stream 2 на прокладку газопровода через свои воды. От этого решения зависело, будет ли отложен запуск газопровода, который был намечен на конец этого года: Дания была единственной страной, которая не разрешала прокладку труб через свою территорию. После новостей о «Северном потоке-2» акции «Газпрома» ускорили рост на Мосбирже.

Газопровод «Северный поток-2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с уже действующим «Северным потоком». Его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Проектом занимается компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является ПАО «Газпром».

Подробности — в материале “Ъ” «Дания разрешила "Газпрому" строить "Северный поток-2"».