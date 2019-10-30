Умная колонка от «Яндекса» собрала толпу

«Яндекс» собрал почти 2 тыс. человек на акцию по обмену старых гаджетов на новую умную колонку. Очередь желающих получить «Яндекс.Станция Мини» выстроилась у фирменного магазина на улице Тимура Фрунзе. Компания пообещала выдать новый девайс тем, кто принесет любое устройство, которое предназначено для воспроизведения музыки: аудиоколонки, радиоприемники и даже патефоны. Некоторые поняли этот призыв буквально — в очереди был человек с граммофоном. Правда, колонку от «Яндекса» он так и не получил — раздать обещали всего тысячу устройств.

В чате в Telegram, который в «Яндексе» создали специально для акции, люди возмущались плохой организацией — в очереди едва не возникла давка. Часть людей занимала очередь с вечера, а один из участников рассказал, что приехал около двух ночи, хотя магазин открывался в десять утра: «Я приехал на каршеринге и думал, что здесь никого нет, но обошел здание, и там уже было около 100 человек. Я поменял домашние колонки, хотел взять большие, но не смог бы донести. Доволен тем, что стоял в очереди, потому что у нас была своя сплоченность, свой дух. Мы выгнали около 15 проходимцев, которые пытались проникнуть вне очереди».

Стоило ли часами стоять в очереди ради колонки от «Яндекса»? Техноблогер, редактор портала Droider.ru Борис Веденский рассказал “Ъ FM”, что колонка с голосовым управлением удобна для ограниченного количества задач: «Сам продукт «Яндекс.Санция Мини» — это бюджетный способ протестировать «Алису» в колонке, где у нее достаточно много функций. Те, кто пользовался большой станцией, которую представили полтора года назад, понимают, в чем кайф. Самое удобное — это запускать музыку, конечно же.

«Алиса» очень хорошо распознает голос.

У меня дома стоит аналогичная колонка от Google — Google Home, она работает на английском. Колонка от «Яндекса» намного шустрее отрабатывает выполнение простых команд. Можно бытовые штуки делать, ставить таймеры, спрашивать погоду и так далее, это тоже порой бывает удобно. Ключевое отличие маленькой колонки от большой — это цена, конечно же. Качество звука все-таки на ней более простое, и она не подойдет для прослушивания музыки в большой комнате, то есть ее нужно в спальню или в ванную, может быть в небольшой кабинет. Там есть управление жестами: поднимаешь ладонь над устройством, двигаешь ее вверх-вниз — таким образом регулируешь громкость.

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Понятно, что выпуск «Яндекс.Санция Мини» — это в том числе желание познакомить широкую аудиторию с опытом взаимодействия с подобными колонками, потому что в России такие устройства в новинку. В Америке у Google есть очень похожий продукт — Google Home Mini, и он разлетается как горячие пирожки на рождественский сезон.

Видимо, «Яндекс» это видит и хочет сделать российский аналог.

Но ажиотаж был не настолько сильным после презентации, поэтому решить подкрепить какой-то пиар-акцией».

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«Яндекс» представил уменьшенный вариант новой колонки в начале октября. Продажи начнутся завтра, устройство будет стоить почти 4 тыс. руб.

Сергей Гусев