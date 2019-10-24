Ума колонка

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает о портативной колонке Elari SmartBeat Black с поддержкой голосовой помощницы «Алисы».

Пару лет назад на выставке бытовой электроники я наткнулся на стенд компании Elari, где русскоговорящие ребята представляли «умный» спиннер. Интрига зашкаливала! Что же это может быть?! Ведь не просто так его показывают среди тысяч прочих гаджетов. Но реальность разочаровала. Оказалось, что спиннер просто имел большее количество осей вращения. С тех пор вообще все спиннеры ушли из нашей жизни. Но та самая компания с отечественными корнями жива-здорова, продает приличное количество электроники, часть которой даже рекламирует в бортовом журнале-магазине национального авиаперевозчика.

Недавно Elari объявила о партнерстве с «Яндексом», результатом которого пока что стала «умная» колонка SmartBeat Black с голосовой помощницей «Алисой». Я решил протестировать новинку в поисках неожиданных открытий. Во-первых, любые намеки на спиннер отсутствуют. Внешне это довольно узнаваемый форм-фактор — этакий бочонок, который легко удержать одной рукой. Другими словами, колонка похожа на популярный продукт компании JBL c небольшими различиями в деталях. Как, например, косое сечение верхней грани, на которой расположены пять кнопок управления: включение/выключение, регулировка громкости, отключение микрофона, вызов голосового помощника. Все кнопки имеют хороший упругий ход. Создают ощущение долговечности. Их легко найти в темноте.

При этом в корпусе Elari SmartBeat Black стоит отметить ощутимо дешевый пластик и плохое качество сборки. В частности, речь идет о кривом шве внешней синтетической сетки и несимметрично приклеенных логотипах. Эти недочеты сильно портят впечатление. Добавьте к этому старенький порт для зарядки microUSB и работу Wi-Fi модуля только в диапазоне 2,4 ГГц.

Похвалить новинку Elari стоит за возможность работать без привязки к питанию — на встроенном аккумуляторе, то есть в режиме портативной колонки. На момент тестирования это единственная беспроводная колонка с голосовой помощницей «Алисой». Кстати, последняя хорошо работает. Но в своих возможностях имеет почти органическое ограничение — не запускает проигрывание видео. Но с музыкальными экзерсисами справляется так же тривиально, как и на материнской «Яндекс. Станции». При этом ждать от дешевой «умной» колонки отличного качества музыки — ошибка. Этот гаджет точно не для взыскательных слушателей.