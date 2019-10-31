У мусоросжигательных заводов требуют документы

Инициативные группы жителей Воскресенска, Наро-Фоминска, Ногинска, Солнечногорска и Казани обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой приостановить проекты по строительству мусоросжигательных заводов. Их к 2022 году вблизи указанных городов планирует построить компания «РТ-Инвест». Жители жалуются, что более двух лет пытаются через суд получить проектную документацию для проведения общественной экологической экспертизы. Однако ее не в силах изъять даже судебные приставы. В «РТ-Инвест» заверяют: необходимые документы отправлены еще в мае. Впрочем, до адресата они так и не дошли.

В письме (есть в распоряжении “Ъ”), под которым подписались около 400 активистов, речь идет о конфликте с компанией-застройщиком. Жители обратились к специализированным организациям для проведения общественной экологической экспертизы проектов будущих мусоросжигательных заводов (МСЗ). Однако застройщик не предоставил необходимые для этой процедуры по закону документы, жалуются подписанты.

К 2022 году планируется построить МСЗ (каждый из объектов по плану обезвреживает 700 тыс. тонн отходов в год) в подмосковных Солнечногорске, Ногинске, Воскресенске и Наро-Фоминске. Аналогичный завод мощностью 550 тыс. тонн планируется построить в Татарстане. Оператором проекта стали АГК-1 и АГК-2, контроль над которыми имеет АО «РТ-Инвест» (дочерняя компания «Ростеха»).

Конфликт произошел во всех указанных городах: активисты попытались получить документацию через суды. Причем суд встал на сторону жителей. Как следует из решения Арбитражного суда Москвы по иску жителей Татарстана, доводы ответчика сводились к тому, что общественная экологическая экспертиза уже была проведена другой организацией, поэтому оснований для предоставления документов нет. Также представители АГК-2 в суде настаивали на том, что проектная документация относится к коммерческой тайне. Суд с доводами не согласился и обязал компанию предоставить все необходимое. Компания обжаловала решение в Девятом Арбитражном апелляционном суде, однако решение было оставлено без изменений. Сейчас компания подала кассационную жалобу. В Солнечногорске судебное разбирательство только начинается. Инициативная группа Ногинска прошла уже две инстанции, Наро-Фоминска — три. Во всех случаях суд обязал застройщика предоставить документы, а апелляционные жалобы оставлял без удовлетворения.

Активисты из Воскресенска начали разбирательства в судах раньше других и к настоящему моменту прошли все инстанции с решениями в свою пользу. Впрочем, как отмечается в обращении жителей, даже служба судебных приставов в течение нескольких месяцев не может изъять у компании документацию. “Ъ” обратился за подтверждением в управление ФССП по Московской области, однако там не успели ответить.

«В такой ситуации не может быть и речи о доверии к любым заявлениям "РТ-Инвест" о безопасности строящихся заводов, о возможности в будущем мониторинга их работы,— говорится в письме.— Мы настаиваем на приостановке проектов строительства до тех пор, пока нами не будет получена техническая документация в полном объеме, проведена независимая экологическая экспертиза и известны ее результаты». Как рассказала “Ъ” одна из протестующих против МЗС в Наро-Фоминске жителей Ольга Мельник, активисты планируют выходить в одиночные пикеты с этими требованиями.

Отметим, ранее президентский Совет по правам человека также призывал «РТ-Инвест» предоставить жителям необходимые документы для проведения экспертизы, ссылаясь на положительные решения судов (см. “Ъ” от 17 июля 2018). «Есть закон о коммерческой тайне, запрещающий относить к таковой информацию о безопасности населения,— заявлял тогда зампред СПЧ Евгений Бобров.— Это объект первого класса опасности, поэтому всю имеющуюся документацию необходимо предоставить».

Адвокат юридической фирмы «Амулекс» Дмитрий Томко говорит, что решения судов «должны исполняться либо добровольно, либо принудительно — это закреплено в процессуальном законодательстве». Впрочем, максимальный штраф за нарушение составит 70 тыс. руб. «Зачастую экономически выгоднее бывает заплатить штраф, чем исполнить решение»,— указывает управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко. При этом в случае злостного неисполнения решения суда должностные лица могут быть привлечены уже к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, которая предусматривает, в том числе, лишение свободы до года.

В пресс-службе министерства ЖКХ Московской области “Ъ” сообщили, что «РТ-Инвест» имеет полный комплект разрешительной документации «для любых необходимых экспертиз»: «Все реализуемые ими проекты в Московской области имеют независимые общественные экологические экспертизы, которые проходили неоднократно».

«Компании-истцы по перечисленным делам отказываются заключать соглашения о конфиденциальности,— заявили “Ъ” в пресс-службе "РТ-Инвест".— Это принципиальное для нас условие, учитывая уникальность реализуемого проекта и используемых новейших технологий наших зарубежных партнеров. Поэтому мы вынуждены отстаивать свою позицию в судах». Там также добавили, что решение суда, где пройдены все инстанции, было выполнено, и вся необходимая документация была предоставлена. В копии письма, которую предоставили “Ъ” в компании, говорится, что проектная документация на завод в Воскресенском районе на электронном носителе была отправлена компании «Эмассерт» 31 мая 2019 года.

«Посылку, которую они отправили еще в мае, мы еще не получили,— рассказал “Ъ” глава инициативной группы Воскресенска Алексей Холкин.— Ведь суть не в том, чтобы ее просто отправили, она должна быть получена. Я во вторник отнес судебному приставу жалобу, что не принимаются меры, побуждающие исполнить решение суда».

Анна Васильева