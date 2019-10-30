Мордовия планирует сократить уровень госдолга на 10% в 2019 году

Правительство Мордовии в 2019 году планирует сократить уровень госдолга на 5 млрд руб., что составляет около 10% от обязательств республики. По данным республиканского министерства финансов, по состоянию на 1 октября объем госдолга региона составляет 53,4 млрд руб. В структуре госдолга 28,8 млрд руб. приходится на бюджетные кредиты, 19,3 млрд руб. – на кредиты комбанков, еще 4,4 млрд руб. составляют ценные бумаги, госгарантии – 921,8 млн руб., говорится на сайте Минфина РФ Министерство финансов республики Мордовия структуру госдолга не считает нужным публиковать, сообщили там „Ъ-Приволжье“.

При этом доходы республиканского бюджета в этом году с учетом корректировок запланированы в объеме 39,79 млрд руб. Из них безвозмездные поступления составят 13,79 млрд руб., в том числе дотации – 3,32 млрд руб., субсидии – 4,49 млрд руб., субвенции – 1,92 млрд руб., межбюджетные трансферты – 3,72 млрд руб., говорится в отчетности минфина.

Расходы запланированы в объеме 39,94 млрд руб., дефицит составляет 149 млн руб.

Как ранее писал „Ъ-Приволжье“, в начале года Министерство финансов РФ и правительство Мордовии договорились о рассрочке выплаты 20,5 млрд руб. госдолга региона в федеральный бюджет до 2024 года. По соглашению в 2019 году республика вернет в федеральный бюджет 19,8 млрд руб., распродав госсобственность.

«Конечно, соглашение для нас трудное, мы ведем переговоры о реструктуризации долгов. В любом случае, мы не допустим никаких срывов в бюджетном процессе, финансировании социальных обязательств и первоочередных расходов. Мы вернем в этом году 5 млрд рублей», – цитирует главу республики Владимира Волкова ТАСС. По словам главы региона, госдолг республики формировался последние десять лет в связи с подготовкой к празднованию 1000-летия Мордовии, а потом в преддверии чемпионата мира по футболу.

Напомним, в августе Владимир Путин подписал закон, по которому Минфин РФ будет классифицировать регионы и муниципалитеты по трем группам риска в зависимости от их долговой устойчивости. Мордовия вошла в список регионов с высокой степенью риска. Это значит, что объем его долга республики превышает 85% собственных доходов, годовая сумма платежей по займам превышает 18% от всех поступлений или доля расходов на обслуживание долга в общей структуре затрат больше 8%.

Александра Викулова