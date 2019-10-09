Акции «Авиалиний Мордовии» выставлены на продажу

Правительство Мордовии решило продать акции АО «Авиалинии Мордовии», оператора аэропорта Саранска. Как следует из документации госкомитета имущественных и земельных отношений республики, на торги выставлено 114 379 обыкновенных именных акций стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Подлежащий приватизации пакет составляет 100% уставного капитала акционерного общества, итоги аукциона подведут 13 ноября.

Как сообщил ТАСС генеральный директор АО «Авиалинии Мордовии» Александр Кистайкин, приватизация форсирует вопрос размещения постоянного пограничного пункта пропуска для приема международных рейсов. В аэропорту Саранска есть временный международный терминал, но по техническим причинам использовать его невозможно.

По словам господина Кистайкина, приватизация «даст толчок развитию региональных и международных перевозок» и решит вопрос с открытием постоянного пункта пропуска и его техническим переоснащением.

Напомним, реконструкция аэропорта в столице Мордовия началась в 2016 году к чемпионату мира по футболу, стоимость работ оценивалась в 2,6 млрд руб. После запуска нового терминала площадью 7 тыс. кв. м. пропускная способность аэровокзала увеличилась со 100 до 1360 человек в час. Также была реконструирована взлетно-посадочная полоса и аэропортовая инфраструктура.

Владимир Зубарев