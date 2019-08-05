Нижегородская область получила второй уровень риска в новой классификации Минфина

Владимир Путин сегодня подписал закон, по которому Министерство финансов РФ будет классифицировать регионы и муниципалитеты по трем группам риска в зависимости от их долговой устойчивости. Основные положения закона вступят в силу 1 января 2020 года.

Зеленый уровень (высокая степень устойчивости) присваивается регионам, чей объем госдолга не превышает 50% от собственных доходов, платежи по займам – не выше 13% от налоговых, неналоговых поступлений и дотаций, а доля расходов на обслуживание долга не превышает 5% в общем объеме затрат.

Регион относится к красному уровню (низкая степень устойчивости), если объем его долга превышает 85% собственных доходов, годовая сумма платежей по займам превышает 18% от всех поступлений или доля расходов на обслуживание долга в общей структуре затрат больше 8%.

Регионы, чей уровень долга колеблется от 50% до 85%, затраты на его обслуживание больше 5%, но меньше 8% от всех расходов будут относиться к желтому уровню риска или средней категории устойчивости. В список таких регионов, наряду с еще 43 субъектами, попала Нижегородская область.

К регионам с высокой степенью риска отнесена Республика Мордовия, а также Еврейская автономная, Орловская и Псковская области.

В зависимости от присвоенного уровня регионам придется или не придется согласовывать с Минфином программы государственных (муниципальных) заимствований и гарантий. Полностью освобождены от согласований «зеленые» субъекты.

Александра Викулова