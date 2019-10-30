Директора УК осудили за отравление жильцов угарным газом

Чусовской суд Пермского края вынес приговор бывшему руководителю ООО «УК «Скальный». Он признан виновным по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По версии следствия, управляющая компания плохо обслуживала дома, не проводила регулярные осмотры системы вентиляции и подачи газа. Это привело к скоплению в одной из квартир окиси углерода, которой отравились мать с несовершеннолетним ребенком. Врачам удалось спасти их жизни.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к ограничению свободы сроком на 1 год 3 месяца с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением многоквартирными домами сроком на 2 года 2 месяца.