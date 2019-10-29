Вандализм взялся за ум

Власти Ижевска после случая вандализма по отношению к экрану на «умной остановке» решили узнать мнения горожан относительно этого сервиса. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев запустил опрос о том, какие сервисы необходимы и целесообразно ли дальнейшее появление таких остановок в столице Удмуртии. Эксперты, со своей стороны, указали, что прогресс городу необходим, однако реализовываться проект «умных остановок» должен не за счет бюджета города, а как раньше — с помощью предпринимателей, заинтересованных в аренде точки на остановочном комплексе.

Полиция продолжает поиски вандала, разбившего сенсорный экран на автобусной остановке «Центральная площадь» в Ижевске. Накануне администрация города обнародовала кадры с камеры, установленной на навесе, на которых видно, как молодой человек с помощью трубки городского смартфона повреждает дисплей. По предварительным данным, ущерб оценен в 120 тыс. руб.

«С момента установки прошел всего месяц. У многих возникают сомнения о целесообразности появления таких устройств в городской среде. Поэтому прошу вас поделиться своим мнением, поучаствовав в опросе о сервисах на “умной остановке”»,— написал после инцидента на свой странице в Facebook глава города Олег Бекмеметьев.

Участникам опроса предлагается ответить, какие сервисы нужны, пока они ожидают общественный транспорт, и необходимы ли вообще городу «умные остановки».

В Ижевске установлены две «умные остановки». Стоимость одного такого павильона составила 848 тыс. руб. На Пушкинской улице также появилось пять новых остановок, но они уже не оснащены мультимедийными модулями. Однако после высказываний горожан в соцсетях о том, что новые остановочные комплексы недостаточно вместительны, городские власти объявили тендер на их удлинение. Дополнительные работы оценили в 1,486 млн руб. По данным сайта госзакупок, контракт будет заключен с единственным участником аукциона — ООО «Прогресс», собственником которого является Ольга Бродовских. Всего в ближайшие четыре года в Ижевске будет заменено 653 остановочных комплекса, об этом ранее говорил господин Бекмеметьев. В эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что «есть понимание и потенциальный инвестор, который будет участвовать в ремонте, реконструкции и установке новых павильонов», однако не пояснил, на каких условиях он будет работать.

Ситуация с вандализмом — не повод отказываться от прогресса, считает руководитель фракции «Патриоты России» в гордуме Ижевска Вадим Глухов. «Люди, в том числе и вандалы, должны привыкнуть к тому, что в "умной остановке"есть. И будет неотвратимость наказания за их повреждение. Лет 60–70 назад среди хулиганов была мода из рогаток стрелять по фонарям уличного освещения. Город же тогда не пошел по пути сокращения световых точек»,— отметил господин Глухов.

Однако ряд экспертов считают, что «умные остановки» должны появляться в городе с привлечением инвесторов, а не за счет муниципального бюджета. При этом они понимают, что в данном случае бизнесу будет непросто отбить свои вложения. «Опыта эксплуатации "умных остановок" у нас еще нет, и их реальную необходимость покажет время. На мой взгляд, было удобно, когда всю остановку содержал какой-то предприниматель, собственник киоска. При сохранении возможности работы коммерсантов можно было бы город избавить от дополнительных расходов, поскольку любое скопление людей должно быть коммерциализировано. Это, конечно, лучше, чем ничего. Но раньше тема была отлажена»,— отметил зампред постоянной комиссии гордумы Ижевска по вопросам развития территории Михаил Молоков.

По мнению его коллеги Дмитрия Юданова, степень комфорта остановки определяется свободным пространством на ней и возможностью укрыться от погодных условий. Этим пунктам удовлетворяли остановки с торговыми точками. «Дополнительные возможности по типу — зарядка телефона, Wi-Fi, сенсорный экран с новостями и приложениями по транспорту пользуются, с моей точки зрения, малым спросом.Вряд ли можно успеть зарядить свой телефон за пять минут, пока ждешь транспорт, или воспользоваться Wi-Fi, тем более там еще зарегистрироваться надо. Новости я узнаю из своего мобильного телефона, который у меня почти всегда заряжен. Когда придет мой трамвай, я узнаю из приложений»,— рассказал господин Юданов.

Юлия Вахрушева