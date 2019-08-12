Семь «умных» остановок появятся в Ижевске на улице Пушкинской

В сентябре 2019 года на ул. Пушкинской в Ижевске появятся семь «умных» остановочных комплексов. Средняя стоимость одного павильона с подготовкой площадки и установкой стоит чуть более 800 тыс. руб. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице во «ВКонтакте». Комплексы установят по паре на остановках «Центральная площадь», «Кирова», «Городская администрация», один разместят у Филармонии.

«Новые остановки будут оснащены точками доступа к Wi-Fi, видеокамерами. На двух ждем мультимедийные модули с актуальной информацией. Это пилотный комплект «умных» остановок. Посмотрим, как воспримет новые павильоны городское сообщество»,— написал глава Ижевска.

Павильоны, которые есть на ул. Пушкинская сейчас демонтируют и перевезут на место остановок «21 гастроном», «Центральный рынок», «Ваш дом на ул. Ленина», «ЖД больница», «ул. Гагарина», «Поликлиника нефтяников» и «Школа на пер. Железнодорожном».

Напомним, что о запуске пилотного проекта по созданию новых остановочных комплексов в Ижевске стало известно в марте 2019 года. Ранее сообщалось, что элементами «умного города» оснастят лишь два павильона. Планировалось, что стоимость такой остановки составит 1,6 млн руб.