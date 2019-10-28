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Городской смартфон на умной остановке в Ижевске разбил вандал

Экран городского смартфона на умной остановке Ижевска разбил мужчина с помощью телефонной трубки. Действия вандала зафиксировала камера видеонаблюдения в ночь с 26 на 27 октября, сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящее время материалы по факту вандализма передаются в правоохранительные органы. По первоначальным оценкам, стоимость ущерба составляет 120 тыс. руб. — это стоимость стекла и его монтаж.

Напомним, что ранее глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил, что на одной из «умных» остановок города разбили сенсорный экран городского смартфона. Затем полицейские начали проверку по факту порчи экрана.

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