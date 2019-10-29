Институт развития интернета: 53% россиян готовы отказаться от зарубежных сервисов

Больше половины россиян готовы отказаться от иностранных интернет-сервисов в пользу отечественных, следует из опроса Института развития интернета. Больше всего таких пользователей среди женщин 45–54 лет и старше 65 лет (70%). Меньше всего готовых отказаться от зарубежных сервисов среди совершеннолетних до 24 лет.

Опрос проводился с 23 по 27 октября, в нем приняла участие 1 тыс. респондентов.

«Больше половины опрошенных готовы отказаться от использования иностранных платформ в пользу аналогичных российских в целях ускорения развития отечественного рынка и создания новых рабочих мест», — сказали «РИА Новости» авторы исследования.

Более трети респондентов испытывают чувство гордости за возможность выбора между отечественными и иностранными сервисами. Больше всего российскими IT-компаниями гордятся мужчины и женщины старше 65 лет. 77% респондентов считают, что у властей должна быть возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний для защиты персональных данных. Кроме того, 73% считают, что компании, работающие в России, должны находиться под управлением граждан России.

С 2017 года пост председателя Совета Института развития интернета занимает глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

Напомним, ранее депутат Госдумы Антон Горелкин предложил ограничить 20% число голосующих акций в значимых интернет-ресурсах. Правительство предлагает увеличить цифру до 50% за вычетом одной акции. Из-за инициативы депутата акции «Яндекса» упали на 20%.

Подробнее о законопроекте — в публикации “Ъ” «Онлайн-сервисам пересчитают голоса».

О том, как самарским учителям рекомендовали перейти на российские мессенджеры,— в материале “Ъ” «Самарским учителям отказывают в праве на Viber».