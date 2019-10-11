Автор законопроекта о «значимых сайтах» не увидел проблем в падении акций «Яндекса»

Автор законопроекта о «значимых сайтах» Антон Горелкин («Единая Россия») допустил связь между падением котировок «Яндекса» на Московской бирже с обсуждением документа в профильном комитете в Госдуме. Депутат высказал предположение, что завтра акции компании поднимутся. По его словам, он не видит в реакции биржи «какой-то проблемы и какой-то критической ситуации» для «Яндекса».

«Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти»,— сообщил RNS господин Горелкин.

Напомним, к 17:54 на Московской бирже падение акций «Яндекса» составило 20% к цене открытия, минимальная отметка за день составила 1855 руб. На закрытии биржи снижение составило 18,44%. «Яндекс» не стал комментировать “Ъ” движение своих акций.

В июне в Госдуму внесли законопроект, согласно которому доля иностранного капитала в информационных ресурсах, которые являются значимыми для информационной инфраструктуры РФ, должна быть ограничена до 20%. В случае если это требование будет нарушаться, организации запретят распространять рекламу о своем ресурсе или услугах, которые она предоставляет.

О законопроекте читайте в публикации “Ъ” «Рунету ставят блокировщик иностранных инвестиций».

О падении — в материале “Ъ” «"Яндекс" рухнул на 20%».