Госдума примет телесигнал

Законопроект о создании единого поставщика контента эфирных телеканалов в интернете одобрен правительством. Критика поправок со стороны бизнеса не нашла отражения в отзыве кабинета министров, констатируют участники рынка. Теперь они рассчитывают внести поправки в законопроект на этапе его рассмотрения в Госдуме, а также обдумывают «стратегию противодействия» в случае его принятия.

Правительство поддержало законопроект о создании единого поставщика 20 телеканалов в интернете. Отзыв опубликован в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы. В документе, подписанном вице-премьером Константином Чуйченко, отсутствуют какие-либо замечания. «В отзыве все написано, добавить нечего»,— сообщил “Ъ” пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов.

Поправки к законам о связи, о рекламе, об информации и о СМИ были внесены главой комитета по информполитике Госдумы Леонидом Левиным и его первым заместителем Сергеем Боярским в июле этого года. Они предполагают создание единого поставщика контента до 2020 года. Планируется, что он будет выбран Роскомнадзором в ходе конкурса. Согласно поправкам, к поставщику не будут применяться антимонопольные ограничения. Законопроект планируется вынести для рассмотрения на ближайшее заседание комитета по информполитике.

Леонид Левин, глава комитета Госдумы по информполитике (цитата по «Интерфаксу») Централизованное управление содержанием рекламных пауз позволит оградить граждан от противоправной рекламы и незаконных эфирных врезок.

Отрицательные отзывы на поправки направили Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР), Ассоциация региональных операторов связи «Ростелесеть», писал “Ъ” 21 августа. Также против выступили «Первый канал», «Триколор», «МегаФон», МТС, «Вымпелком» и «Яндекс». Проект «ставит палки в колеса прогрессу», поскольку операторы должны будут остановить развитие ОТТ-сервисов, предупреждали в «Ростелесети». ФАС концептуально не поддержала документ и назвала «крайне опасным» исключение любого субъекта из-под антимонопольных ограничений.

Проект отзыва правительства, подготовленный на основе позиций ряда министерств и ведомств, был резко отрицательным и содержал ряд замечаний, сообщили “Ъ” три собеседника, участвовавшие в обсуждении поправок.

“Ъ” ознакомился с копией документа. В нем говорится, что законопроект может привести к деградации легального рынка онлайн-телевидения и стимулированию развития нелегальных сервисов, а его реализация потребует от участников рынка дополнительных затрат на интеграцию собственных решений с программным обеспечением единого поставщика. В проекте отмечается, что поправки вступают в противоречие с Конституцией, по которой «не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию».

Единого оператора предлагала создать «Национальная Медиа Группа» (НМГ). Основанная ею в 2017 году онлайн-платформа «Витрина ТВ» планирует подать заявку на будущий конкурс. НМГ и «Витрина ТВ» ранее поддержали поправки; по их мнению, они позволят каналам бороться с пиратством и контролировать размер аудитории в интернете. В пресс-службе НМГ добавляли, что не возражают, если в ходе обсуждения законопроекта «антимонопольная оговорка будет исключена».

Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин удивлен, что в отзыве правительства не отражено мнение бизнеса по поводу поправок. Положительный отзыв кабинета министров повышает шансы принятия документа, полагает он. «Видимо, между первым и вторым чтением нам придется продолжить обсуждение, потому что законопроект в текущем виде надо перерабатывать, концептуально или хотя бы по частям»,— рассуждает Алексей Бырдин.

«Мы будем продолжать критиковать законопроект в той мере, в которой это возможно. В случае его принятия предложим операторам стратегию противодействия»,— предупредил вице-президент АКТР Михаил Силин.

В «Триколоре» также удивлены отзыву правительства на законопроект. «Законопроект предполагает практически безграничные возможности для продвижения бизнес-интересов уполномоченной организации и давления на остальных игроков, лишая их возможности прямого взаимодействия»»,— считают в компании. Кроме того, законопроект по сути обуславливает передачу базы миллионов клиентов всех операторов в одни руки, равно как и возможность ее монетизации через ОТТ-сервисы, настаивают в «Триколоре». «Все это ведет к разрушению единого информационного пространства, которое десятилетиями формировалось для граждан РФ»,— пессимистичны в компании.

Дмитрий Шестоперов