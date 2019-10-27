Трамп не стал уведомлять Конгресс об операции против лидера ИГ

Президент США Дональд Трамп не проинформировал Конгресс, в том числе спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси об операции против лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади заблаговременно, передает Vox. Президент опасался утечки данных. Об этом господин Трамп рассказал журналистам.

Председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф сообщил, что его не проинформировали и впоследствии.

Террорист был убит в ходе спецоперации США в сирийской провинции Идлиб, где находится «последний оплот» ИГ. «США привлекли к ответственности "террориста номер один в мире". Абу Бакр аль-Багдади мертв»,— сказал Дональд Трамп. Он утверждает, что его личность была немедленно подтверждена экспертизой.

Абу Бакр аль-Багдади руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 году, когда он объявил о создании халифата на территории Сирии и Ирака. С 2015-го СМИ неоднократно сообщали о его болезни или убийстве.