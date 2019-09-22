Горнолыжные курорты взяли разгон

Альпы уже не те, что раньше. Каждый третий новогодний тур в России приходится на горнолыжные курорты, но спрос на европейские склоны падает. Об этом свидетельствует статистика раннего бронирования. Как говорят эксперты туриндустрии, опрошенные “Ъ FM”, европейские зимние курорты, по сравнению с российскими, теряют привлекательность. И причина не столько в ценах, сколько в уровне сервиса. Куда этой зимой отправятся поклонники горнолыжного отдыха? Расскажет Андрей Загорский.

Яркое солнце, голубое небо, ослепительно белый склон и загорелые лица вокруг. Примерно так люди обычно представляют себе зимний отдых в горах. Россиян, которые предпочитают горные вершины и искрящийся снег морю и пальмам, действительно, не так уж мало. Возможно, их было бы гораздо больше, но горнолыжный отдых все же подразумевает катание, а специальным навыкам надо учиться. И все же популярность зимних курортов довольно высока, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин: «Основная доля раннего бронирования приходится на Красную Поляну в Сочи. Все направления внутренние, начиная от Приэльбрусья, Архыза и заканчивая Сибирью, Кемерово, имеют свои сегменты, — то есть нет неперспективных мест. Если говорить о выездных направлениях, то это традиционно Австрия, Франция, Италия, Испания, Андорра, туда же присоединяются Словакия, Чехия, Турция, Болгария».

При этом игроки рынка отмечают, что все больше отечественных туристов выбирают для горнолыжного отдыха не европейские, а именно российские направления. И дело здесь не только и даже не столько в стремлении сэкономить. В России появляются новые интересные предложения, а традиционно популярные курорты совершенствуют свою инфраструктуру, рассказал “Ъ FM” заместитель председателя совета директоров холдинга Jet Travel Максим Приставко: «В последнее время курорты растут как грибы после дождя, особенно после сочинской Олимпиады. И многие курорты, которые раньше были небольшими, такие как Шерегеш, достраивают подъемники, улучшают инфраструктуру. Построен новый курорт Архыз.

Довольно активно развиваются российские курорты, и людей, которые туда приезжают, больше, чем тех, кто уезжает за рубеж.





Но надо сделать поправку, что за рубеж едут не меньше, чем на неделю, а на российские курорты приезжает много людей на выходные, на несколько дней».

Любопытно, что в последние годы российские зимние курорты все чаще привлекают и иностранных туристов. Сегодня они часто не уступают европейским ни по уровню сервиса, ни по другим параметрам. Об этом сообщил директор по развитию национальной сети турагентств «ОнлайнТур.ру» Игорь Блинов: « В любом регионе, где горнолыжный спорт развит, у нас можно найти достаточно комфортный современный спуск и не один. Говорить, что в Европе все гораздо лучше, я бы не стал. Если мы посмотрим отзывы об европейских курортах, там отзывы не очень положительного содержания достаточно часты.

Большое количество иностранных туристов ездят к нам. Этот тренд наблюдается последние несколько лет».

При этом цены на горнолыжный отдых за рубежом постепенно снижаются. Сейчас «бюджетные» туры стоят €400-500. Поездки на российские зимние курорты, наоборот, дорожают. В некоторых случаях за них приходится заплатить больше, чем за катание в Европе. Скажем, отдых на склонах Красной Поляны сегодня может оказаться дороже, чем на таких популярных зарубежных горнолыжных курортах, как Валь-ди-Фасса в Италии и Целль-ам-Зе в Австрии.

Согласно данным голосования на интернет-сайте National Geographic Россия, пока лучшим зарубежным направлением для горнолыжного отдыха россияне считают Швейцарию. Она получила около 60% голосов. За ней следуют Австрия — 20%, и Финляндия — 9%.